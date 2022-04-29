房子漏水壁癌不困擾 曹聖「奈漏微晶防水砂漿」永久解決

大樓或透天厝漏水、地下室滲水、家中壁癌片片，補了又漏、漏了再補，這些讓人傷透腦筋，甚至束手無策的困擾，其實有解方。曹聖科技建材研發推出的「NINO奈漏微晶防水砂漿」，可以有效將這些困擾永久解決，「讓房子防水不再只是做安慰，而是真正有效果，永遠免煩漏。」

曹聖科技建材「NINO奈漏微晶防水砂漿」實績。施工中的台中市議會1-3水道。

曹聖科技建材「NINO奈漏微晶防水砂漿」實績。已完工的台中市議會1-3水道。

曹聖科技建材總經理曹哲維表示，該公司研發的「NINO奈漏微晶防水砂漿」為獨家引進美國高科技微晶技術，以微晶無機礦物製成，為無毒、無味、無汙染的科技環保材料，正負水壓均可施工，100％防漏；微晶砂漿細小粒子低滲透，能減少微裂縫，耐久性佳；且微晶砂漿質輕能使水泥漿與骨料混合均勻，更具韌性，能防止龜裂，強度高、抗變形，壽命與水泥相同、為50年不變質的真正防水材。若作比較，其最大且最獨特的不同點在於，目前各建築施工所使用的水泥，在電子顯微鏡觀察下，其粒型是碎石狀的，而微晶是經過高科技特殊技術處理呈現球狀的。碎石狀的水泥顆粒表面有稜角，直徑較大，砂粒的形狀凹凸不平，造成水泥和骨料的混拌物中有許多空隙；而呈球狀的微晶細骨材摻到水泥和骨材中，能減少骨材顆粒之間的摩擦作用，且均勻填充在空隙中。均勻密佈在混凝土中的微晶粒子，由於內部具有蜂巢狀孔穴結構，在自然的冷熱及乾溼變化下，會利用自身蜂巢孔穴(網狀)的彈性功能，調整應變，吸收應力，減少混凝土的微裂現象。另一方面，微晶粒子是相互隔離、均勻分布、直徑又很小，這些彼此隔離的大量微小粒子填充在骨料空隙中，切斷了混凝土中眾多毛細管通路，在混凝土受凍時，帶孔穴的粒子還能容納部分受壓的毛細管中的水，減輕膨脹壓力，使混凝土具有良好的抗凍性極體機穩定的特性。

曹聖科技建材「NINO奈漏微晶防水砂漿」實績。施工中的台中商務旅館。

曹聖科技建材「NINO奈漏微晶防水砂漿」實績。已完工的台中商務旅館。

曹哲維說，大部分的水泥在拌合用水水化時，為了方便施工所需要的流動性及工作度，使用減水劑也只能減少一部分水量，仍有多餘的水在混凝土中呈游離狀態，蒸發後形成空隙及微裂縫，成為結構缺陷。而微晶粒子中的蜂巢孔穴在拌合作業中能吸收水泥水化時多餘的水分，將水分貯存於孔穴中，減少混凝土的泌水現象，均勻密布的微晶粒子，成為無數個微小的「水庫」，在混凝土逐步乾硬時，儲存的水分逐漸釋放出來，進行長期自身養護，改觀了混凝土內部無法養護的缺陷，彌補因施工不按規範養護的不足，促使水泥水化進一步發展，減少混凝土乾縮變形，減少微裂縫，也減少因水分蒸發而產生的孔隙，大幅提高了抗滲透的能力，達到防水防漏的絕佳效果。

地下室防水。

曹哲維表示，市售防水材均為樹脂合成物，耐候性差，耐水性不佳。傳統防水材有一隱憂，即沒毛細孔，抓力不強，貼磁磚後將來膨鼓機率高；而奈漏微晶防水砂漿用塑膠鏝刀打底出來是粗糙面，貼面材可極為牢固，沒有膨鼓的疑慮。該公司所研發的奈漏微晶防水砂漿，是目前建物防水最有效的利器，施工簡易，以奈漏微晶防水袋裝砂漿加水攪拌即可施作，打底、粉光、防水一次完成，泥水師父就能施作。目前市面上所有防水材均為以樹脂作為防水層的有機材，無法做背水壓及抗紫外線(陽光)的照射，且有施工繁瑣、壽命短、會變質，不能局部修補等缺失。奈漏微晶防水砂漿沒有以上困擾，不但永遠不變質(老化)，且可增強結構抗壓，產品抗壓强度高達5,000磅以上，抗透水壓達14㎏，相當於海平面以下140公尺水壓，且可與結構體百分之百結合，達到一體成形。

空中花園。

屋頂防水。

曹哲維表示，奈漏微晶防水砂漿目前已有眾多建設公司的建案、華夏、辦公大樓、美容會館、飯店、旅館、學校、體育館、別墅等數百件實績及成功案例。該產品適用範圍極廣，舉凡地下室、屋頂、浴廁、水池、水塔、水池、SPA池、游泳池、汙水池、養殖池、施工冷縫、中庭、內外牆、樓層接縫、空中花園、隧道等，都可輕易防水止漏。新品做預防，舊品做改善， 使用「奈漏微晶防水砂漿」， 耐用程度可達久遠，完全改善因漏水、滲水、壁癌等所產生的困擾及金錢的損失。

洽詢電話：(04)2258-7378。網址：www.nino.com.tw。