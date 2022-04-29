新莊科達花園4週售4成 攜手日本國土開發營造

剛性需求買盤支撐房市！今年329檔期以新北市達總銷1200億元奪六都之冠，光新莊區就有近400億元案量，除了舊市區指標大案，副都心、塭仔圳重劃區挹注量能大！由科達建築在上新莊港泰重劃區推出的「新莊科達花園」，3/27正式公開，開價5字頭，主打「大直豪宅空降新莊」，強吸新莊在地客與周邊區域客，開案4週已售逾4成！科達建築今(4/29)也宣布攜手日商「日本國土開發」一同舉辦「台日雙強．跨國合作」營造簽約儀式記者會，強強聯手打造純正日系精工宅，預計2025~2026年間完工。

「新莊科達花園」位塭仔圳內港泰自辦重劃區，該區開發面積雖僅11公頃，近年吸引各大知名建商爭相插旗，除了茂德、寶佳、海研建築等各大建商推案，今年線上包括科達建築、新潤、宏國、碧瑤、丞石、華固建設等建商陸續推新案，甚至專攻北市的忠泰建設去年也購地佈局，成為兵家必爭之地！今年329檔期「新莊科達花園」正式登場，總銷30億元，基地面積近千坪，為該區少有7%的新莊門牌，規劃地上9、14樓與地下4樓建築，包含住宅163戶、公立幼兒園1戶，設計二房22~24坪、三房31~36坪產品，標榜新莊門牌、豪宅外觀、日歐系建材，並祭出「早鳥折扣」，不僅銷售開紅盤，記者會上也宣布與70年純正日本血統的「日本國土開發」合作，雙強結盟，嚴謹把關營造品質。

科達建築董事長賴建程表示，近3年公司推案將近百億元案量，除2018~2019年三重仁義重劃區推出「日日東森」4個月完銷，2020年於新莊港泰重劃區推出「新莊海悅花園」111天完銷，寫下重劃區亮眼紀錄，去年10月推出「海研A3光點」住宅銷售也達8成，今年329檔期更趁勝推出「新莊科達花園」，開賣4週來銷售突破4成，港泰自辦重劃區近年已成為建商一級戰區，全區總案量有望進入300億元推案高峰，目前該區房價也站穩4~5字頭，大品牌建商未來推案房價則上看5~6字頭，但相較於舊市區、新莊副都心、頭前重劃區與新北市各大重劃區6~7字頭房價，該區仍具親民房價優勢。

賴建程指出，「新莊科達花園」鄰近2千坪中平公園，周邊學區、交通、商圈機能佳，不僅鄰近機捷A5站，未來還有五泰輕軌話題，串連三環三線、匯集國道，開車就近上65快速道路，串聯國道一號、國道三號，以台一線，10分鐘可抵達台北車站，快速銜接雙北蛋黃區，且周邊有新莊副都心與舊市區商圈，包括宏匯廣場、新泰、幸福、中平與輔大商圈，以及鄰近新莊體育場家樂福、IKEA、COSTCO等，食衣住行機能齊全，該區擁有住宅區的恬靜，卻享市區完善交通、生活機能，加上位處400公頃塭仔圳市地重劃，是北台灣未來心臟地帶，及交通轉運的重要樞紐。

近年「日系營造團隊」深植民心，賴建程宣布不惜重金邀請「日本國土開發」承攬營造工程，「日本國土開發」為國際級地標推手，在台灣涉足建築也多為豪宅產品，而本案建材更祭出高規歐、日系建材，包括比利時隔音木地板、SHOWA昭和氣密窗6+6mm膠合玻璃、林內三機廚具、TOTO衛浴、德國Grohe衛浴五金配件，以及專作北市一線豪宅的大信防水保固8年服務、全區電動車位線槽等，為建案紮下堅實根基、展現高CP值。

賴建程指出，「新莊科達花園」銷售亮眼關鍵，除豪宅建材、日本營造品質外，他說，「目前同區域的案子，有9成土地屬泰山門牌，開價多在5字頭，本案不僅是新莊門牌，也考量該區多為換屋族，因此，7成主力規劃三房產品，本案三房雙面採光、前後寬闊陽台設計、臥室放得下雙人床，滿足傳統三代同堂的需求，兩房格局方正，發揮首購族需要的高坪效，一層4~5戶即配兩部電梯，堪稱豪宅才有的梯戶比」，加上1樓規劃公共幼兒園，為現代忙碌家庭設想，開案以來即受新莊、板橋、泰山、三重等區域客青睞，以及北市內湖、中正、信義區等白領客層，每坪開價50~52萬元，早鳥優惠可見4字頭房價，開賣4週已售4成，預計今年上半年完銷。

日本國土開發台灣支店長大倉直己則致詞表示，「日本國土開發JDC」創立於1951年，有70年品牌影響力，不同於市面其他日系營造品牌，日本國土開發是100%日本技術與資金的營造公司，在日本國際級建設，皆看得到日本國土的身影，舉凡東京羽田機場、日本瀬戸大橋、大阪關西機場、九州長崎縣豪斯登堡主題樂園等，2005年並在台灣設立分公司，16年來漸漸在雙北市高級建築界受到肯定！

他說，「2019年與賴董首次合作，他認真、誠懇的態度，以及為了幫助年輕人買房跨足建設業的初心，令我們印象深刻，開啟當時合作契機，營造過程中，他每週巡視工地與團隊開會，檢視興建工項細節，感受到他對於品質的嚴格要求，日本國土開發雖倍感壓力，但不負眾望，也秉持著日本職人精神完成作品，本次很榮幸能再度從眾多營造廠競爭中脫穎而出，我們也非常看好區域發展，這也是日本國土在新北市新莊區承攬的第一個住宅建案，將以過去經驗扎實做好每一道工序，也期待能再激出更多合作火花！」

「新莊科達花園」基本資料

投資興建：科達建業建設(股)公司、希華建設(股)公司

個案代銷：海宇國際(股)公司

基地面積：973.44坪

坪數：22~36坪

總銷：30億元

總樓高：A、B棟地上14樓、地下4樓；C棟地上9樓、地下4樓

戶數：住家163戶、店面1戶、公幼1戶