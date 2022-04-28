仁武擁人口紅利 打造國家級新世代科技重鎮

當國家產業佈局、城市轉型焦點核心及居住人口大幅增加3大利多匯聚，造就出高市仁武區房市買氣大幅提升。近年來中央積極打造「南部半導體材料S廊帶」，而高雄定位成為半導體產業發展重鎮。為配合台積電將於今年下半年動工，高市府力推「北城計劃」加速活化周邊土地促進產業升級，而在S廊帶中扮演舉足輕重的「仁武產業園區」，目標打造仁武成為航太城，目前總投資額已達約42億元，首家批准進駐包括駐龍精密、成新科技、科力航太均屬航太科技業指標大廠。

高雄位居半導體S廊帶軸心 市府推動北城計畫力促產業升級

行政院所主導「南部半導體材料S廊帶」從嘉義、台南、高雄延伸至屏東，目前除已建置完成南科及高科，未來還將設置嘉科、橋科、楠梓產業園區、仁武產業園區、屏科等。當中高雄在S廊帶中扮演發展半導體及航太科技產業，高市府以「大高雄PLUS」作為整體發展願景，為因應台積電將於下半年動土，考量未來整體科技產業進駐，積極推動「北城計劃」，將以中油煉油廠、建台及東南水泥廠等舊址，佔地面積達265.55公頃土地規劃為產業、商業、住宅區，並啟動煉油廠轉型及高鐵左營站周邊土地開發，打造成為IC設計重鎮。

遨向國際創年產值約242億元 國家產業佈局啟動「仁武航太科技城」邁向太空新世紀

高雄城市願景未來除擁抱台積電設廠，另項國家級政策就是發展成為全台指標航太園區，依統計高雄每年航太產值佔全台25~30%，而發展航太產業未來核心區就屬佔地74公頃，當中有48公頃做為產業用地「仁武產業園區」，而首批申請許可包括天正國際、駐龍精密、成新科技、科力航太、元山科技，總投資金額已達約42億元，當中「駐龍精密」主要從事大型飛機機身結構與引擎結構零組件及特殊模，也是法國空中巴士合格供應商、而「科力航太」是黑鷹直升機製造原廠塞考斯基技轉授權在台唯一黑鷹T700發動機啟動器氣動翻修廠，並取得AS9110航太品質認證。高市經發局長廖泰翔指出，仁武產業園區緊鄰國10，與高科園區、楠梓科技產業園區及橋科園區，形成廊帶群聚效益，未來完成招商可創造242億元年產值，提供6300個就業機會。

仁武澄德重劃區屬於仁武區唯一商業區，區段鄰近左營三鐵共站商圈，未來將結合台積電設廠，成為高雄城市轉型助力。

仁武擁人口紅利雙料冠軍 三發地產打造創世經典造鎮輕豪邸

仁武近年來人口大幅提升，從縣市合併7.2萬人至今年已增加到近9.4萬人，無論人口增加數或增幅均為高雄各行政區之冠。而仁武發展核心就屬區段鄰近左營高鐵的八德重劃區，該區也是仁武區唯一規劃有商業區明星地段，約3分鐘可到仁武產業園區、約7分鐘即達榮總商圈、約10-15分鐘可至左營高鐵百貨，得天獨厚地段加上具產業建設及人口紅利，帶動房市成長，而就在今年三發地產將於區段推出佔地3711坪，社區鄰近承德公園，屬於大型造鎮案，社區導入大師建築團隊，以「文化音樂廳永續安心宅」，重新定義一棟足以匹配高雄城市轉型，獻給高科技人才屬於建築屬於家的飯店輕豪邸。