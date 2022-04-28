面萬坪公園首排 自然系宅邸現身台中十四期

元鈞建設為搶進台中房市一級戰區十四期推案，攜手七期豪宅建築師張德昌打造地標宅「元鈞坐忘山」，選址萬坪水湳公園首排、1500坪地王級基地，以跳島式複層露台、山丘庭園、宜居陽台等設計，延續周邊地景，塑造自然系宅邸，格外吸引重視生活質感的高端購屋客目光。

面積廣達400公頃的十四期重劃區，堪稱台中最具國際感的區段，低密度住宅、高綠覆率，加上周邊建設利多、崇德、文心等商圈賦予完善生活機能，明星學區林立，全台各大開發商都積極插旗，其中又以緊鄰萬坪水湳生態公園的仁平段最被看好，包括元鈞、精銳、惠宇、雙橡園、國泰等建商都在此推案。

推案腳步穩健、視建築為作品的元鈞建設，秉持作品從不複製、堅持原創的精神，造就每次推案都成為當區指標，此次十四期新案「元鈞坐忘山」正對萬坪水湳生態公園，地段尺度就已超越9千坪秋紅谷公園，產品規劃上更是不斷超越，以「空間的立體劇場」為題，設計採光天井、打造車庫劇場美學，公園首排大棟距景觀視野，戶戶房間、客廳面公園，引入自然光線與空氣，建築立面的垂直綠化，如山丘般展現自然的生命力與律動感。

元鈞建設14期新案「元鈞坐忘山」正對萬坪水湳生態公園。

「元鈞坐忘山」由豪宅推手張德昌建築師擘畫外觀，簡約風格下展現寧靜自在的內在毅力，堪稱直心建築最新力作，再加上大彥結構、崧荃景觀共同規劃出「獨樹一格」的自然系豪宅，正因元鈞建設對建築的講究，才能在近1500坪大基地打造57~66坪，四拼三梯、均質大3房產品，戶戶三面採光無暗房，部分樓層更設有複層式露台，讓夢想在城市中能擁有一座空中花園或一畝夢田的高資產族趨之若鶩。 市場分析，「元鈞坐忘山」從品牌、地段、產品都是一時之選，讓挑惕的高資產族群很關注，據悉，目前已購客戶主要為在地自營商、執業醫師、科技菁英等換屋客層為主，已購客也十分稱讚元鈞建設選地眼光，因為唯有進駐公園旁大面積角地，才能率先掌握通風、採光、棟距等先天優勢，再加上頂尖建築團隊，讓建築與城市完美對話，未來的理想生活，在「元鈞坐忘山」可以實踐。