高雄農16富人圈！PARK 16輕奢宅稀有釋出

高雄「農16」特區集結百貨、捷運、輕軌、綠地、明星學區等優勢，有南版「信義計劃區」之美名、更媲美日本「南青山」，是時尚而富裕的象徵。生活機能、交通、建設形塑完整的富人生活圈，吸引頂級客層持續搶進，成為指標豪宅推案重鎮，區域房價更是屢創新高，是極具代表性的富人聚落。

遠雄「PARK 16」基地位於龍德路、富農路口，座落農16、美術館、漢神巨蛋富人黃金三角正核心，鄰近10公頃「凹子底森林公園」；漢神巨蛋、義享天地、萬豪酒店、好市多與裕誠商圈環繞；位處龍華國小明星熱門學區。未來，基地旁400億元富邦BOT開發案，將打造48層摩天地標，內含商場、飯店、旅館、影城等、甚至有南台灣第一座城市型海洋館進駐；23億聯上「停35」規劃超市、影城、美食街、辦公室、停車場。百貨、綠地、學區，串聯捷運站及大順路環狀輕軌，多重利多為農16打下歷久不衰房市利基，成為高雄蛋黃中的蛋黃區。

遠雄「PARK 16」基地位於龍德路、富農路口，基地面積422.51坪，將打造地上19樓、地下6樓的時尚建築。（圖／遠雄房地產提供）

遠雄房地產行銷經理郭昱德指出，遠雄「PARK 16」為農16近十年來難得的小宅建案，座落於富人聚落，以豪宅規格打造，特邀留日建築師設計。基地面積422.51坪，將打造地上19樓、地下6樓的時尚建築，規劃20-40坪精緻坪數，1大房、2房、3房 合宜房型，總戶數233戶，無店面設計。超越一般小宅規格，採戶戶有健身房、「陽台」設計、頂樓「空中泳池」等高規格豪宅公設。

遠雄房地產行銷經理郭昱德指出，遠雄「PARK 16」為農16近十年來難得的小宅建案，座落於富人聚落，以豪宅規格打造。（圖／遠雄房地產提供）

郭昱德指出，遠雄建設從土地開發到售後服務，完整的「一條龍服務」讓消費者購屋更有保障。遠雄深知「家」對客戶的重要性，領先業界推出5525三大保固，建築結構體、防水、地壁磚等保固年限皆升級延長，將「安心」列為標準配備。「PARK 16」位處農16南台灣最具代表的富人區，20-40坪精緻坪數規劃，適合單身貴族、中高階主管、換屋族及置產者需求。

「遠雄PARK 16」

基地位置：高雄市鼓山區龍德路、富農路口

洽詢專線：07-5538333