剛需搶上車！北台4字頭3大案周人潮破百

無畏疫情攪局，大台北剛需4字頭「搶上車」的買氣，熱到檔不住！包括竹圍「森原樹」、汐止「星野之森」，與基隆「新橫濱」等三大指標案，主打大基地、高綠覆、項目澎派兼具豪宅質感的豐富公設，以單價4字頭、總價控制在900-1200萬上下的誘因，橫掃大台北剛需首購客群、小家庭新婚成家需求，4月賞屋人潮更周周破百組。

竹圍「森原樹」 享受周邊自然綠意環境。

「一場疫情，讓我們看清什麼才是好房子。」有小朋友的看屋客說，「孩子的童年才幾年，反反覆覆的疫情就佔了三年，讓請防疫假在家的孩子能在社區裡有嚴格殺菌消毒的閱覽室、音樂教室、KTV遊玩，家長也比較安心」，一家四口擠在北市租屋的「星野之森」買主透露，電視上一堆人居家隔離、居家辦公，「就是這次疫情，更加堅定我買房的想法。」

竹圍百億大案「森原樹」、汐止4800坪基地的「星野之森」，與基隆43000坪的「新橫濱」，3大指標案都是規劃中小坪數、低單價、低總價的自住型產品，主力規劃在20~57坪2~4房。三案除交通便捷，近捷運或國道外，大基地優勢除了創造媲美豪宅的會所與公設空間外，還能享受有大片綠意、樹海包圍的健康、舒適環境，在疫情時代下，已成為買房的標配。

「今年大台北4字頭3大案，已購客中自住比例從過去經驗中的70%，攀升至85%。」甲山林總經理張境在指出，今年物價全面性的「有感通膨」，讓民眾對過去房地產市場預告的「工料齊漲」，有更深刻的感受。從購屋者心態面分析，北市都更豪宅和新北重劃區推案的價格，歷經去年Delta疫情後不斷刷新再刷新的節奏「洗禮」，今年4月在輕症無症狀為主的Omicron疫情下，民眾已懂得把握時機「上車」。把資金靠岸在房市，是最大眾化也最直觀可見，既「安心」又保值的資產配置，讓錢換一種方式陪在自己身邊，為家人帶來幸福。

新橫濱樣品屋。

去年迄今大台北漲勢顯著，新北第一圈如板橋、新店新案每坪開價8字頭、三重7字頭；連較外圍的林口、桃園青埔也有5字頭，比價效應下，親民的4字頭房價區更為搶手，據了解，去年928檔推出的「新橫濱」，第一期釋出1千戶，迄今已成交900餘戶，竹圍「森原樹」與汐止「星野之森」買氣也不惶多讓。

據仲介業者針對北北基民眾購屋調查，發現1千萬上下的總價，是年輕族群和租屋族都負擔得起的總價帶，再搭配價格、付款優勢，自然磁吸自住買盤湧入。也因為是「剛需中的剛需」，購買不受央行升息，及7月針對投資客祭出「預售屋禁止換約」政策恐將上路的影響。