得雲國際首創推出獨家「磁吸式櫥櫃把手」DIY輕鬆拆裝

疫情期間創造了居家煮食新世代，民眾在廚房使用手機邊看食譜邊下廚的頻率也屢創新高，但卻也產生單手做料理的不便！由HANLIX吸得住團隊得雲國際首創獨家「磁吸式櫥櫃把手」，把家中的門櫃把手功能再進化，結合540度萬向角度的磁吸功能、超簡易3步驟即可DIY拆裝，讓做美味料理更輕鬆，推出即獲得市場熱烈好評與回響，成為居家及媽咪的好幫手。

得雲國際總經理黃子軒表示，現今所使用的手機支架款式可說是千變萬化，但多數的支架大多以黏貼的方式作固定，不僅會損壞固定面且長久使用穩固度逐漸減弱，一旦拆卸就無法使用。因此，HANLIX吸得住團隊以耐久使用且不黏貼、不損壞固定面的想法做為出發點，推出極輕量化「磁吸式櫥櫃把手」，只要1根螺絲3個步驟即可輕鬆不費力更換把手，並搭載強力磁鐵的設置，耐久使用磁力永不減弱，穩固吸附手機，且依據個人需求變化各種角度，能540度萬向角度自由翻轉，不怕吸力不足掉落造成手機損傷。

只要將手機輕輕放在「磁吸式櫥櫃把手」上即可穩固吸附，看料理食譜、料理節目不再用手持，也不怕手機油膩難堪，造福想做出美味料理給家人享受的家庭煮夫及主婦們。隨著母親節即將到來，HANLIX吸得住將於即日起至5月31日，推出限時限量買一送一的優惠活動，單筆消費達500元再贈精美贈品，數量有限，送完為止。

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