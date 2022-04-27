新莊1,693坪頂級科技廠辦乙工地標售 震撼登場

新北市為全台灣人口最多的直轄市，無論是就業人口或商業登記家數，皆居全國之冠，而新莊區近幾年隨著產業翻新、科技升級，更是讓新莊副都心大蛻變，新北產業園區年產值逼近4千億元，儼然成為新北市經濟發展的領頭羊。新莊區同時坐擁國道一號、新北大道、64、65號快速道路，更有捷運新莊線、捷運環狀線、機場捷運線相互串聯，成為新的國門特區。

新莊區目前為新北市政府最重要發展區域之一，2020年已啟動新泰塭仔圳市地重劃計畫，加速占地廣達398公頃的塭仔圳重劃區的拆遷工作，老舊廠房逐漸退出，留下重劃後腹地，過去雜亂的市容，正迎向全新的面貌，預計2026年重劃完成後，將再吸引大量人口移入，新莊即將成為以設計、研發及企業總部為主的國際先進城市。

雖然過去北台灣的商辦市場以台北市為核心向周圍擴散，但目前台北市中心多為老舊辦公樓；更新難度高且完成時間長，加上台北市天生條件腹地不足，缺乏大面積土地得以整體規劃開發的情況下，演變成為具規模之土地一地難求，亦侷限建築設計之發展格局。隨著新北市的交通網絡逐步構建完成，清楚明顯地開啟了另一扇大門，近年已有相當多的大型企業集團選擇遷離台北市，進駐新北市，其中尤以捷運站沿線爭相進駐的情況最為明顯。

戴德梁行獨家代理新北市新莊區中正路1,693坪乙工土地，本案得以標售或銷售之方式進行交易，土地坐落在捷運輔大站及丹鳳站中間，步行時間皆約7~8分鐘，步行至機場捷運貴和站約12分鐘，基地方正，三面臨路，動線絕佳，北側臨貫穿新莊的主要幹道21米中正路、南側為14米福營路、

東北側臨6米既成巷道，實為新北市蛋黃核心稀有難得之地形方正、千坪面積、產權單一、精華地段、可立即開發之乙工土地。法容210%，適用增額容積、容積移轉及綠建築獎勵，容積率可達336%，絕對是設立智慧營運總部或興建高端科技辦公大樓的最佳選擇，本案預訂開標日期為2022年6月30日，詳細資訊請洽戴德梁行(02)8788-3288。