桃園經國特區 島鏈核心企業龍首

以政府的經濟數據顯示，桃園的企業資本額加總勝過新竹科技園區，深耕桃園的企業總數相加也超越竹科、中科、南科，目前是全國人口移入成長第一的城市！徂台灣島鳥瞰，台灣西部科技園區的樞紐位置，就是桃園。

目前桃園最方便的南崁交流道，左控台北、右握竹北，而經國特區就位在南崁交流道車程2分鐘位置，地段等於是西部科技總廊的龍首位置。從企業經營的角度看，南崁「經國特區」同時掌控陸、海、空港重要樞紐，陸運高速公路雙交流道、海運距離台北港最近的商辦地段、空港桃園國際機場，理所當然的成為企業的優先選擇。

而「亞太嵿富」位在經國轉運站、捷運G12站，是區域內地段最強勢的位置。有三大優勢吸引企業紛紛洽詢，並購置！一、桃園國際機場連線，有亞洲一日生活圈。二、與藝文特區商業中心雙足鼎立，變身成為桃園的信義計畫區。三、長榮自辦重劃區，將飯店、購物商場計劃引進，共榮經國特區。該案更在建築結構上嚴格要求，務必要比國家耐震法規更嚴謹，做到六級耐震，並以高成本的營造法『柱中柱』施工，從基礎到結構都讓建築穩若泰山。

目前經國特區商辦聚落，已經吸引金融壽險公司、進出口貿易公司、科技研發中心等公司進駐，商辦大樓稀缺。「亞太嵿富」預售商辦，正是為企業預先登場。並且特別聘請中悅豪宅御用建築師 林永發建築師設計，將豪華住宅的人性化、豪華舒適的空間特性引進商辦設計，為企業擘劃豪華商辦大樓，奠定企業總部規格，以作為最具氣勢的公司門面，立足國際。

企業入主「亞太嵿富」，就好像入主一座豪宅，氣勢恢弘，勢不可擋。70-1000坪規劃，專為台灣各型企業量身定作。洽詢專線：（03）325-6600，接待中心：桃園市經國一路77號。