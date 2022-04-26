都市房價高外溢效應 鄰近區域精品宅看俏

熱錢流竄、通膨低利等眾多經濟因素影響，全台興起「買房抗通膨」現象，以中部地區為例，台中市蛋白或蛋殼區房價漲幅竟超越精華市區，且坪數縮小、單價卻不斷攀升，讓重視生活品質的購屋族開始思考，同樣預算與其選擇台中購屋，不如轉往鄰近彰化等地區，自住舒適外，長遠看來因入手房價基期低，未來資產增值幅度更大。

中部地區因交通網絡順暢、經濟活動熱絡，基本面各界看好，加上廠商持續加碼投資，人口正成長，吸引全台建商紛紛搶進獵地推案，儘管央行近期升息一碼，但業界觀察短期對房市影響不大，且有助於房市長遠穩健發展。

台中土地價格、房價雙漲，眼光精準的建商早先一步外溢，轉向台中外圍城鎮卡位，其中又以彰化市、彰化火車站前特區最為火熱，國賓影城、中友百貨彰化店等利多帶動，包括坤辰、櫻花、德鑫、寶佳等建商都已搶進彰化市購地推案。

市場分析，彰化火車站前特區之所以會成為彰化市購地熱門路段，在於該區發展成熟，又是主要幹道、生活機能完善，還有民生國小、陽明國中、彰化女中等熱門學區，為區域房市撐盤，加上影城、百貨進駐，未來鐵路高架化後，將更有效的整合前後站交通網絡及商業活動等，居住優勢更提高。

其中，最受注目的要屬坤辰營造於站前特區中正路上推出的豪宅大樓案「坤辰中正峯華」，該案產品規劃50坪均質大三房，為區域少見的精品級、純住宅產品，不僅位於中正路核心位置，更是此路段近年唯一新大樓案。

「坤辰中正峯華」為中正路核心地段，近年唯一新大樓案。

再加上「坤辰中正峯華」是彰化唯一三標章住宅，集結智慧建築標章、耐震建築標章、住宅性能標章三大標章，兼顧科技、便利與居住安全，空前絕後的獨特性，締造建案的價值感，在區域推案中格外突出。

值得一提的是，坤辰營造由彰化在地鄉親創立，20年精工底蘊，秉持人親土親、回饋鄉里的心情，選址彰化最精華區段購地推案，除了結構、規劃都精雕細琢外，該案臨路退縮12米、樓高15層零店面規劃，塑造地標級的豪宅氣勢。

除了地段超群外，「坤辰中正峯華」戶戶三面採光，大陽台、大客廳、大餐廳公領域一氣呵成，建材部分則嚴選德國BWT淨水系統、日本TOTO衛浴、德國太格精工木地板等，就是要讓購屋族住得舒適且尊榮。