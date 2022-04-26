數字會說話! 國聚建設65%高回購率成品牌實證

全台知名建商、上市櫃營造業龍頭競逐台中房市，與中部在地業者上演房市「土洋大戰」，台中在地業者國聚建設用實績證明、數字說話，13年來累計20案、近2000戶，締造65%的回購率，國聚建設協理陳政輝說:「我們只管做事，其他的讓客戶去說」，而國聚客戶也用實際行動證明了國聚建設的品牌實力。

不同於其他標榜七期豪宅建商品牌，國聚建設在13年間以「蹲馬步」的精神穩紮穩打，逐漸擦亮「國聚」招牌，這其中的關鍵，就在於打底的功夫，國聚建設協理陳政輝說，我們所說的「友善建築」，應該從土地、環境、建築、生活都要適得其所，住戶眼見為憑自然而然成為國聚代言人。

國聚建設鎖定30歲~50歲的中產菁英階層，觀察到他們重視健康、享受生活、喜歡綠意，因而國聚建設在健身空間大小與器材選用都在細節處超越同業，緊緊抓住客戶心。同時，這一類客層對於新科技趨勢接受度相當高，其中國聚社區停車空間規劃了電動車充電線路預留，作為日後可擴充使用，也讓科技菁英族群們備感貼心。

另外，國聚建設貼近客戶、傾聽住戶聲音也是創造高回購率的主因之一，由「國聚生活家」團隊統籌規劃的各類社區活動，為住戶生活融入節慶文化、環境教育、健康休閒與公益愛心…等，凝聚住戶對國聚社區的歸屬感與向心力。

其中每年舉辦的國聚家庭日，集結了跨社區近2000戶家庭，浩大場面不只讓住戶感到身為國聚家族的榮耀感，也讓外界注意到行事低調的國聚建設，好口碑聲量卻一點也不低調，住戶對國聚活動的高支持度與參與度同時也證明了對公司的高滿意度，這也是國聚鮮少砸大量廣告宣傳行銷卻案案一路暢銷的重要原因。