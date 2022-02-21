A6雙捷企業總部「長群君臨」全新大器落成

美國央行多次出手QE量化寬鬆印鈔救經濟，造成全球性的通貨膨脹提早來臨，不僅提高海內外熱錢資金回流台灣，全球疫情影響再告上原物料和缺工潮，以及土地經重劃及重大建設題材的加值，促動半年來房市連連大漲。新北市最大重劃區塭仔圳核心正是起漲點，未來動能勢必可期。睿智的企業主為確保資產價值，紛紛加碼投資商用不動產的標的，塭仔圳雙捷雙國門豪景企業總部「長群君臨」隆重啟用，多間菁英企業相繼進駐，熱銷倒數，掌握致勝關鍵必須把握機會。

「長群君臨」位踞機捷A6站前商道龍脈，涵括陸、海、空三大交通樞紐，環山抱水擁萬坪綠意。新北市政府為即時反應海外企業、台商迴游的設廠需求，早於2019先行部署，提出「產業轉型、持續前進，工業區域立體化」等配套措施，為雙北各大產業轉型暖身。去年正式啟動「塭仔圳重劃區搬遷更新計畫」，全計劃基地面積約398公頃，為北台灣最大國際看點，交通匯聚中山高雙捷三條快速道路之間，銜接台北科技走廊延伸至桃園國際機場、台北港，是新北產業發展、都市計畫中最重要的戰略地位，帶動大雙北未來十年榮景，躍升成為碩果稀珍的黃金起漲區。

機捷A6泰山貴和站。圖╱業者提供

「長群建築」深耕在地，為新北市30多年品牌建商，深知塭仔圳重劃區未來建設題材願景，精心打造豪景企業總部代表作「長群君臨」，以五感建築美學點亮大新泰新都心。同時也將品牌30週年慶定調為企業進化的新里程碑，「長群建築」全體遷至「長群君臨」作為企業總部2.0，以現代美學的空間氛圍與複合式機能款待員工，還有按摩椅、跑步機、飲料吧檯等創意巧思，處處可見「長群建築」無微不至的態度，將員工的幸福感擺在第一位。用心傳遞美好、實踐理想生活，「長群建築」矢志下一個30年持續透過真誠的心傳承良善、共好，構築真實美好的生活，並以更多作品連結人與人、人與土地的美好關係，從新北出發，邁向領銜成為「新北五感建築第一行家」。

近二年全球面臨疫情考驗，消費習慣改變。透過電商物流運輸、零接觸銷售通路的需求大幅提升，電商等新創產業若能達到穩定物流品質，客戶的黏著度將大幅提升，進階決定企業的品牌價值。「長群君臨」泰山、五股區段含多間大型品牌物流營業所，如黑貓宅急便、新竹物流、嘉里物流營業所等。「長群君臨」對街即為ＯＫ便利超商，距離750米即可抵達最近蝦皮店到店和郵政機構。「長群君臨」擁有完整挑高貨櫃卸貨碼頭以及1F+2F寬闊展銷倉儲空間、高載重雙貨梯，進台北市心只要20分鐘，兼具外部動能及內部機能。從規劃大型貨流策略至掌握電商貨運動向，「長群君臨」針對未來智能物流趨勢，可為企業主提供最佳戰略位置。

「長群君臨」基地約1105坪，倒數席次67~182坪。挑高闊氣竹節君子大器門廳，富涵現代美學、細膩溫潤藝術公設、國際智能多媒體會議室、完整智能物流倉儲展銷規劃，打造全方位旗艦企業總部，致力成就企業主前進國際舞台。「長群君臨」萬坪森林樹海透氧豪景視野，以健康防疫新地標規劃，背靠山脈匯聚風水氣場，企業在此奠下千秋大業基石。「長群君臨」全新大器落成，熱銷好評不斷，菁英企業主一再加購，最後倒數高樓層豪景席次及稀有1F面寬9米店面壓軸釋出。接待會館：新北市泰山區明志路三段350號2樓，（02）2908-1177，線上鑑賞： https://jl.8sms.tw/。