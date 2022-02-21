皇昱根會館 掌握未來住宅五大趨勢

皇昱建設名列新竹十大建商之一，在地深耕建築業30年，除了提供最好的建案品質與服務之外，也不斷創新，提出足以改變生活型態的劃時代的建案。皇昱事業群董事長蔡許宏表示，全球疫情改變了人們的工作、生活、居住、旅遊…等型態，豪宅概念的建案已無法滿足未來所需，掌握未來住宅五大趨勢，才能提供真正符合購屋者的需求。

未來住宅趨勢一：AI.智能讓住宅變聰明

進入後疫情時代，一棟安心享居的智能電動防疫宅，絕對是未來所需。「皇昱根會館HYR CLUB」運用AI智能聲控面板，進出社區無需碰觸，無線控制即可啟動設施，加上AI智慧紫外線制菌燈將環境防護升級、節能空氣淨化系統…等，實現零接觸的AI4.0智能防疫建築。回到家中，也能用聲控操作家中電器設備，控制燈光氣氛、開關空調，就算人在外面，也可以利用智能遠控手機APP關掉電器，讓住宅變得方便聰明。

未來住宅趨勢二：創新享樂的郵輪宅概念

全球疫情讓旅遊變成是一件奢侈的事，在無法隨心所欲移動的時代，如何實現生活就是輕旅行更顯重要。「皇昱根會館HYR CLUB」推出劃時代的郵輪宅概念，首創以共享公設的概念，在全台各地佈建十棟建案，每棟建案都有各自的公設特色，買下HYR CLUB，就像擁有一個郵輪房間的絕對產權，你可以在同系列的郵輪上做跳島旅行，買新竹館居住，然後到北投館泡溫泉湯，實現生活就是旅行的夢想。

未來住宅趨勢三：住宅就是飯店俱樂部

顛覆過去買房子就只是買一個空殼，購屋者還得再投入心力加強格局、添購設備的傳統建案設計，「皇昱根會館HYR CLUB」為購屋者備妥全套飯店等級的精品家俱，不僅帶著一卡皮箱即可入住，還有專業團隊進行住宅營運管理。以俱樂部型頂級飯店概念經營，各項多樣化公設在家就享受得到，不必外出，住家就是享樂城。

未來住宅趨勢四：買房也買尊榮會員服務

「皇昱根會館HYR CLUB」將社區公設規劃為郵輪上豐富的服務設施，更以尊榮會員的概念，導入高爾夫球、豪華遊艇、海釣船、JAGUAR車隊接送…等服務。買下「皇昱根會館HYR CLUB」，就像買下一張會員卡，自動成為尊榮會員，可以在HYR CLUB體系享受各種會員俱樂部的尊榮服務，不用出國，也能一樣享受。

趨勢五：青年也買得起的豪宅

雖然皇昱是以蓋豪宅的品質在新竹聞名，但蔡許宏董事長支持青年成家，不僅讓青年能用最低的房價負擔，買到最好的住屋品質，還能享受VIP般的名人生活，以「帶你玩樂的房子」的新生活模式，領你邁入未來住宅的境界。

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