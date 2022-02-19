上曜「湖映白」建案動土 台南宜居住宅新指標

文/葉圳轍

台南豪宅品牌上曜建設(1316)，於台南九分子重劃區新建案-湖映白，夾其地點優勢、擁萬坪景觀及豪宅配備，如同住在公園裡，讓回家就像度假，自去(2021)年底開賣以來，吸引南科及鄰近工業區新貴搶進，至今銷售率已達50%；該案今(19)日舉行動土，工程預計4年半完工。

上曜董事長張祐銘主持動土儀式時表示，湖映白樓高35層(雙塔)，採SRC鋼骨、BRB制震輕奢豪宅2-4房規劃，總戶數457戶，是住宅銀級綠標章建築，並以樂活及享受生活品質為主題，公設比照六星級飯店規格般打造，未來也將成為台南純住宅最高地標，總銷超過60億元。

水岸、校園、環景首席，這是上曜湖映白廣宣Slogan;該案地點坐落於台南九份子國際級低碳示範區中央水路景觀公園(生態湖)第一排，擁萬坪綠地河景，隔街即是九年一貫雙語中小學，可謂集結生態、低碳、健康、舒適、安全五大國際宜居特色，以目前台南房地產熱絡度來看，該案銷售成績亮眼，可說是在預期、情理之中。

上曜湖映白面湖(生態湖)退縮20米興建，出門就是綠地、生態湖，如同住在公園裡，配合6星級公共空間規劃，讓回家如同度假、享受愜意人生。圖為參與動土貴賓合影。圖/葉圳轍

台南九份子重劃區是台灣第一座低碳示範社區，全區100多公頃規劃結合生態親水景觀，採低密度開發，絕對是全台低碳、宜居的重要指標。上曜建設2019年在該重劃區生態湖畔取得南(3,791坪)、北(1,717坪)兩塊精華住宅用地，近二年光是地價增值就相當可觀。

上曜「湖映白」建案屬北基地，建築線退縮湖畔20米，出門就是有萬坪景觀，如同住在公園裡。配合豪宅等級配備，包含YKK水密窗、SRC+BRB制震、德國進口廚具、全區電動車位…等，配合6星級豐富公共空間規劃，讓回家如同度假、享受愜意人生。

值得一提的是，上曜建設積極落實企業社會責任，在「湖映白」動土典禮上，張祐銘更宣布，除了認養九份子生態湖公園外，更成立音樂圓夢計畫，將投入150萬元經費，挹注九份子國中小管弦樂團長期發展，陪伴孩童勇敢圓夢、創造無限可能。

上曜建設回饋地方，為音樂教育扎根，宣布成立音樂圓夢計畫，將投入150萬元經費，挹注九份子國中小管弦樂團長期發展。圖為簽署愛樂宣言，左為上曜董事長張祐銘、右為九份子國小校長康晉源。圖/葉圳轍

上曜建設近年在臺南已樹立高層豪宅品牌形象，旗下「湖美帝堡」至今仍是台南地區巴洛克崗石住宅建築的指標；而交屋進行式的「帝凡內」、「梅菲爾」建案，也都幾近完銷，餘屋有限。更經典的「湖美帝璟」建案，可說是集結古典氣息、藝術創作、奢華品味及休閒渡假功能的城堡，現今已是台南每坪最高單價建案，高樓層每坪上看70萬元，該案即將完工，讓上曜今、明年喜豐收，可以預期。