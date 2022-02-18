新北第二行政特區「睿暘沁」公開即熱銷

跟著重大建設置產投資是房地產的不敗法則，也是許多人的買房首選。

近幾年三重區重大建設不斷，受到不少自住客與在地客關注，與台北僅一橋之隔的優勢地理條件、便利生活機能、遊走北北桃的路網軌道，以及公部門與產業進駐帶來的人口紅利與就業機會。

2022年1月份動工的新北第二行政中心，預計2026年完工，將有交通局、勞工局、衛生局、警察局、環保局、文化局、消防局等七大局處，預計會有三千名公務人員進駐；另外由「化成」與「頂崁」兩大工業區整合而成的新北科技園區，知名企業群光電子、藍天電腦、三花棉業、金色三麥營運總部進駐，規模媲美內湖科學園區同時帶動就業機會，提升住屋需求。

新北第二行政園區＋既有的湯城園區和 「化成」與「頂崁」兩大工業區整合而成的新北科技園區 ，將為 「睿暘沁」所在的 左岸重劃區帶進龐大的居住購屋和租屋需求，訴求租得起就買得起的 「睿暘沁」 開案即熱銷。圖／業者提供

三重新都心「睿暘沁」10、14、17坪

先嗇宮站純住宅區 生活機能完善

新北市府預計打造三重成為第三座CBD特區，繼新板特區、新莊副都心後，三重將成為新都廳行政樞紐。「睿陽沁」位於左岸重劃區純住宅區，生活氣息悠閒、生活機能完熟，騎乘單車即可抵達捷運先嗇宮站、新北大都會公園、光復路商圈與IKEA，食衣住行育樂輕鬆享有。

先嗇宮站有新北第二行政中心與東森集團總部規劃加持，讓三重成為新都廳行政樞紐，區內唯一小坪數預售案 「睿暘沁」 銷售成績亮眼。圖／業者提供

「睿暘沁」目前主力產品為14、17坪產品，及一樓樓中樓23/30坪挑高5米4的住家微型飯店宅，同時擁有全室裝潢，親民的總價搭配精品級建材，包含TOTO衛浴、林內廚具等，一卡皮箱就可入住的便利吸引不少年輕首購族青睞，而且地點位於三重正核心區域，一橋進台北的優勢，加上捷運、國道、快速道等強勢交通，成為許多雙薪家庭或是在地客熱門首選。

公設更因應時下需求，社區內使用「永大防疫電梯」、規劃天井引日光入室，隨時紫外線殺菌，以健康為訴求，另有挑高5.4米的大廳配備智能櫃與信箱間，以及閱覽室與交誼廳，以精緻飯店的概念打造社區公設，讓公共空間不只是每日必經之地，更是讓生活與工作切換的場域。

潤泰CityLink、宏仁醫院、興穀國小

城市建設陸續到位，三重好上加好

三重區內的潤泰共構商場CityLink已正式動工，預計2024年完工；宏仁醫院新建計畫完工後將提升當地醫療能量，另外興建中的興穀國小具備了校園與公園的機能，更多了長照與公托的功能，將在2022年完工，大大提升生活區域的環境優勢，受到校園、公園與休閒水岸環繞的「睿暘沁」，不只擁有生活品質，還擁有明星學區，讓不少重視孩子成長的家長也都紛紛卡位。

位於二重疏洪道重劃區內的「睿暘沁」，地理環境、生活機能、交通動能通通具備，區域內的建設利多不斷，三重可說是欣欣向榮，全案公開隨即熱銷，輕總價門檻讓年輕人可以用房租輕鬆入手人生第一間房，自住、置產或是投資皆可，額外創造自身價值，想要入主市中心的首購族們千萬不要錯過。

「睿暘沁」鄰近新北大都會公園，享大片親水綠帶休憩空間。圖／業者提供

睿暘建設能量滿滿，新案蓄勢待發

除了新案「睿暘沁」，睿暘建設2022年預計在迴龍與新莊地區開發新案，曾董事長秉持著相同的理念，希望能讓年輕世代圓滿成家，依照適性規劃、適度打造，要讓每個人都能擁有自己的第一棟家，同時不必為了價格犧牲品質，或是遷就環境。

曾董事長認為房子不只要能住，還要能住得舒服，這樣的建築對他來說才有意義。

洽詢專線：02-2278-2685

接待會館：三重區光復路一段61巷31弄1號

官方網站：https://ryc.aqua-vita.tw/