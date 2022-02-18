後疫情時代 台北室裝公會推動數位轉型

台北市室內設計裝修商業同業公會(TAID)，會員匯聚眾多本業菁英與優良廠商，總會員數迄今快超過兩千家，其中包含室裝業一千七百餘家，廠商約兩百家，堪稱台灣室內裝修產業中翹楚。現任理事長戴源昌為第十七屆TAID大家長，就任期間致力打造具有行動力與執行力的團隊，以新思維、新作法，運用最新資訊科技，深化會員服務成效，推動會務。

TAID理事長戴源昌表示，自2020年起，全球受到covid-19的影響，無論對一般民眾生活或是經濟層面而言，都造成翻天覆地的改變及影響。在這種情況下，TAID於去年12月疫情期間嘗試將年度會員大會暨會展，以線上虛擬會展平台方式呈現。此外，無論是會員或非會員只要使用手機，就能線上參展，緩解疫情衝擊帶來的不便。 戴源昌指出，歷年來TAID承辦了不少大大小小的會展，線上展會也許是未來主流，但對於習慣實體展會的參展商及消費者而言，皆是全新挑戰，相關人員也必須重新思考定位。對此，TAID未來將積極結合線上、線下形式，舉辦各式專業課程，協助會員在設計本職學能，並運用科技資訊、數位行銷提升聲量，輔以e化工具推動會務，與會員互動。日前公會還推出會員證書數位化，隨時隨地都可下載會員證書的服務廣受好評。

TAID人文講堂舉辦各種專業學習或社團活動，強化會員學能與融合。圖/TAID提供

值得一提的是，公會還規劃一處寬敞空間作為人文講堂，除了組織各功能性社團，舉辦各種專業學習或社團活動強化會員學能與融合，且不定期開班專業課程，讓設計師有主動參與動機，還能創造廠商會員有可經營的目標客群，打造互利互惠的專業養分空間。