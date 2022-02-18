三信銀與內政部合辦安居養老代管333

台灣高齡社會到來，也面臨老人如何安居養老的議題。根據內政部2021年12月公布，全台65歲以上高齡者住宅數高達64萬宅，較10年前近翻倍成長，其中獨居老人宅數，也從10年前25萬宅，增加一倍至49萬宅。為因應高齡社會國人房產管理需求，三信銀行與內政部特別為中部地區民眾，在台中市合辦安居養老信託Ï包租代管333座談會，向社會說明在面臨超高齡社會下，銀髮族該如何讓名下不動產活化生租金或是在自宅安心居住。

三信商業銀行總經理蕭志昇致詞時表示：台灣人口老化速度居世界之冠，房屋所有權人年齡也逐漸高齡化，為協助民眾老年時能妥善管理房產，安心享受居住生活而無須擔憂詐騙，三信銀行秉持社會責任、落實ESG及銀行利他核心價值的使命感，已積極推廣安居養老安養信託業務。

三信銀行與中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會(簡稱租服全聯會)異業結盟，協助年事漸長高齡者將名下餘屋出租，或只有一間現住無電梯房屋，但尋求將現住房屋出租並入住高齡友善住宅，故可規劃將房屋交給三信銀行信託管理，並透過三信銀行轉介至租服全聯會，經由該公會媒合平台提供包租代管服務，安排將高齡者房屋出租，租金收入則存入三信銀行安養信託專戶，專款專用在高齡者生活所需。如此一來，高齡者可避免房產或資金遭到詐騙或不當挪用，也可找到適合安居的高齡友善住宅，亦無需費心處理產權及資金管理等問題，達到保障財產安全的多重效果。

內政部營建署表示：為鼓勵民眾活化利用住宅，內政部自106年起推動社會住宅包租代管計畫，提供3稅有減免、3費有補助、3年有服務的好康，鼓勵房東加入，把租屋事交給專業租賃業者，滿足租屋者「租的起、租得好、租得到」願望，為居住正義共盡心力。營建署指出，自106年以來，已邁入第3期計畫新增長者可透過以屋易屋方式加入計畫，希望能幫助長者搬離無法行動自如的自有住宅，承租有電梯處所後，將其自有住宅轉租給有租房需求的人，增加長者居住的便利與安全，達到住宅資源共享目的。營建署強調，全力衝刺社宅包租代管的量外，也兼顧政策品質，才能夠給民眾更加安心、安全及高品質居住服務。

三信銀行與內政部合辦的安居養老信託Ï包租代管333座談會，吸引了近90位台中市民、律師界及租賃業等專家參與及討論。傳遞了高齡者友善住宅及社會高齡化解決方案。三信銀行表示：將持續落實社會責任及普惠金融，也期許成為最被大眾需要的銀行。