勤美之丘60億投資案神助攻　台中西區再現補漲動能

勤美集團正式宣布啟動台中二期「勤美之丘」土地開發案，全案總投資額預計將投入60億元，打造二期商場與住宅大樓案，此舉等同於為區域房價打入一劑強心針，加上近期「PARK2草悟廣場」全新開幕，增添區域生活的豐富性，在多項利多的加持下，為西區房價挹注補漲動能。

「PARK2草悟廣場」全新開幕，增添區域生活的豐富性。圖／業者提供

根據最新實價登錄資料顯示，去年12月台中西區頂級豪宅「富邦天空樹」出現兩筆億級交易紀錄，分別為1.37億與1.45億元買進，扣除車位坪數與總價600萬元，拆算每坪單價約60萬元，一舉超過「宏銓綠溪行」51萬元的單價，成為2021年西區最高單價的成屋頂級豪宅。

房產專家表示，富邦天空樹是日本建築大師伊東豊雄在全球設計的第一棟超高住宅作品，該案擁有近2000坪私人森林庭院以及札實的結構工法加持下，無論是座落地點、基地規劃、產品設計都極具收藏性與獨特性，加上勤美二期商場帶來的生活機能，在地段、環境的利多因素下，具有未來增值的潛力。

百貨商場對購屋換屋族有莫大的吸引力，增添許多便利性與機能性，商圈的繁榮也兼具保值或增值的可能。隨著台中商場迅速發展，未來幾年內將會有多座商場落成，對於區域行情增添利多因素。

「富邦天空樹」是西區少見的國際級建案，基地面積佔2755坪，以不到20%的超低建蔽率涵養近2000坪森林庭園，加上由伊東豊雄設計的獨特外觀在該區一柱擎天吸引許多富豪目光，在市場上兼具稀有性、獨特性與收藏性，使其房價擁有抗跌保值的特性，全案目前進入銷售尾聲，僅餘個位數戶別即全面完銷。

「富邦天空樹」由伊東豐雄設計的獨特外觀在該區一柱擎天吸引許多富豪目光，全案目前進入銷售尾聲，僅餘個位數戶別即全面完銷。圖／業者提供

另外，觀察區域預售實價登錄資料顯示，「忠泰老佛爺」、「勤美之森」兩大預售案中高樓層單價行情已來到6字頭，相比以往由「由鉅大恆」、「富邦天空樹」憑藉其獨特的產品規劃改寫的區域行情價格，其單價已逐漸站穩6字頭，顯見西區未來增值性仍大有可期。

「忠泰老佛爺」全案樓高34層，規劃75-145坪產品，近一年每坪均價約52.39萬元，其中，總價最高為33樓總坪數265.18坪以總價1.6億元成交，換算每坪單價64.7萬，另外每坪單價最高的交易，同樣為33樓總坪數161.2坪以每坪單價66萬元成交，預估後續頂樓或特殊戶交易將續創新高價，為西區行情增溫。

而勤美一期開發案「勤美之森」即將進入收割期，截止目前為止已有142筆預售實登，近一年均價更突破五字頭，其中最高單價為33樓以總價1.1億元成交，換算每坪單價為66.6萬元，預計於2023年進行「勤美之森」的開幕發表，屆時草悟廊道將會有完整的輪廓，包括美術館、教堂、五星級國際飯店以及新型態空間的規劃示範，讓生活充滿文化藝術氣息。

台中市西區指標豪宅一覽表：

案名 位置 基地大小 結構 歷史最高單價 歷史平均成交單價 富邦天空樹 國美館 2755坪 SC 72萬元

36F/37F 59.38萬元 由鉅大恆 國美館 832坪 SC 76.3萬元33F/34F 65.68萬元 勤美之森 草悟道 3932坪 SRC 66.6萬元33F/35F 52.36萬元 忠泰老佛爺 草悟道 1931坪 SC 67.3萬元27F/34F 52.39萬元

資料來源:內政部實價登錄、樂居