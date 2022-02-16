台中首座總體國際城區開發「寶輝VILLAGE」

身處大城市 坐擁大莊園

近年因疫情衝擊全球，國際大城市裡居住與生活型態重新被定義，大城市裡人們的眼光皆聚焦期待，充滿標誌性的城市焦點，能帶來新的生活體驗。而誰吸引中台灣的最多城市目光，非寶輝VILLAGE莫屬。寶輝建設從單棟頂級豪宅建造者躍升國際城區開發商，持續在思考並實踐，以２０２１於中科核心所推出的寶輝VILLAGE，即被譽為台灣第一座總體開發城區，頗受高資產族群、企業主與專業菁英好評。

寶輝VILLAGE 讓人們身處都會中心的８０００坪廣闊城區，私藏４０００坪綠蔭莊園，訂製一條專屬健康的綠蔭大道，配套精緻的生活設施，休閒娛樂購物一應俱全，１０分鐘散步可及的多彩生活。這正是寶輝建設聯手打造東京六本木-株式會社日本設計（NIHON SEKKEI）為台灣帶來的首發總體國際城區開發項目，更是引領城市未來發展的契機。

福科路即表參道 街區引領城市動能

打造東京國際城區豐富經驗，成名作如六本木之丘、虎之門之丘的-株式會社日本設計（NIHON SEKKEI）社長Jun Shinozaki，受寶輝建設力邀組成國際團隊。他以東京為例，「單一建築已經很難滿足現代人生活的雛形。人們認為城市無聊，雖然高級但走在城市中感覺不到快樂，人們需要的是Lifestyle的變化」

當寶輝建設與日本設計團隊連袂打造標誌性的區域地標，讓街區成為城市未來發展的動力，NIHON SEKKEI社長以東京成熟發展的經驗，來觀察台中未來生活型態，「雖然銀座很繁華，但最具夢幻魅力的林蔭街道卻是表參道，而寶輝 VILLAGE裡最具整合街區戰略意義的福科路，即與表參道有許多相似之處，從原宿漫步十五分鐘到南青山的路上，千餘公尺的頂級品牌精品店林立，兩旁卻有著濃濃的生活氛圍與高級感，容易讓人感受到場所感與共鳴感，並能融入城市完整的個性，這將是福科路與寶輝 VILLAGE可借鑑發展的未來」

寶輝建設攜手美日頂尖團隊傾力打造，在中科推出台中首座總體國際開發城區項目「寶輝VILLAGE」，配套精緻的生活設施，社交休閒娛樂一應俱全。圖／業者提供

豐富生活體驗 國際城市焦點

寶輝VILLAGE被定義為台灣首座總體國際城區開發項目，即是打造城市裡多元化的型態，擁抱大自然的綠色家園，整合居住、休閒、社交、娛樂、健康、藝文等多種需求，讓都會生活更加精彩可期。至目前已經推出的THE GARDEN（國際莊園），以大自然包圍的健康家庭為訴求，在都會生活中體驗活力與美好。而THE PARK（世紀莊園） 則是在繁華中靜享隱私，感受生活的珍貴時刻。即將面世的THE PLAZA則是以擁抱城市生活精品定義，讓人們享受華美不凡的身心體驗，THE PLAZA源於都會便捷靈感的精緻生活圈，涵蓋將社交、娛樂、餐飲、購物、藝文整合其中，讓生活機能從此更臻完美。以接軌國際都市，聯手世界級的團隊，力求將「寶輝VILLAGE」，打造為台中、甚至是代表台灣，在追求國際都會生活之路上的里程碑。

寶輝VILLAGE：https://paohuei-village.com.tw/