都更危老探討國土篇 國有土地不是問題

中華都市更新全國總會本年度高峰論壇｢都更危老整合論壇｣18日（六）舉行，探討都更危老整合制度的建立與商業模式；期望藉由名家各面向的觀點，帶給社會大眾不同的思考，全面增進都更、危老整合效率，並以前瞻的角度，為都市更新打造兼具宏觀角度與在地文化的新視野，重視都更危老整合制度與商業模式，共創美麗家園。

【都更危老整合探討-國土篇】都更危老推動國有土地不是問題。｢都更條例｣中，第46條公有土地及建築物，除另有合理之利用計畫，確無法併同實施都市更新事業者外，於舉辦都市更新事業時，應一律參加都市更新……；但中華都市更新全國總會常務理事鄭錕誠表示，幾乎所有授師或前輩都告知，國有土地不要碰，能不納入就不要，並舉例說明某某都更案中國有土地執行中及執行後等相關困難。

鄭錕誠自從6年前正式踏入都更相關領域後，幾度面臨國有土地問題。圖／鄭錕誠提供

鄭錕誠表示，依此條例所說明，公有土地及建築物……，一律參加都市更新，實務上大都是私有土地所權人同意了，還要癡癡地等國有土地主管單位的首肯，才能進行，都更之路變得更為漫長。然而自蔡政府上任後，情況已經有所改變，特別是於民國108年1月30日完成最大幅度的修正公布之後，加上政府及相關首長真正有在依法行政，並且督促相關單位從上到下配合｢都更條例｣加速進行。

鄭錕誠及其團隊於107年終於整合位於新店區碧潭段一處自主更新案，取得私有地主100%的同意書，又有華泰銀行的融資支持，但因要取得鄰路的國有財產局土地同意書，又花了兩年多的時間溝通與協調。主要該國有土地是由林務局管轄，原為員工宿舍，現況老屋還有四位已退休老員工無權佔住中，只好由團隊再溝通協調，並承諾及支付原住戶之搬遷房租費用直到原住戶往生為止，才策動幾位住戶自行搬離及繳回佔用之房舍。終於林務局出具都更同意書，在今年7月7日，團隊終於收到了新北市政府『都市更新會立案證書』，正式啟動都市更新重建的相關程序。

政府應該好好斟酌評估，解決更多國有土地未開發或佔用的狀況。圖／鄭錕誠提供

鄭錕誠之後又在台北市士林區永新段一件危老案中，再度面臨範圍正中裡地有一小塊國有土地的狀況。因為只有16平方公尺，佔全案土地比例1.65%，希望以鄰地價購方式取得就可以100%同意進行危老重建，無奈台北市政府不敢出具同意書，只能再期待籍由國家住都中心協助價購此國有裡地。國家住都的中心人員服務態度良好，但是流程及要求準備的資料卻一點都不少，本期待中心為一非官方組織能再靈活些，但是實際上卻事與願違。國有土地是全民的財產，是該好好斟酌評估，應不是建立在價格比民間市價高，以防被冠上｢圖利廠商｣的帽子吧！若也能同在新店案中的政府人員奉行只要能參與都更或危老都能配合的話，台灣的都更危老案件更能快速成長，更多國有土地不管是未開發或佔用的才能解決。對人民來說，閒置或被無償佔用的國有土地才是虧損最多的吧！