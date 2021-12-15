金毓通打造「西區門戶計畫」建設 翻轉台北華麗轉型

備受矚目的台北西區門戶計畫-台北市議會舊址BD區地上權案，於今（2021）年12月1日舉行動土典禮，將加速西區翻轉、創造台北嶄新門戶，未來結合台北車站五鐵共構、「西區門戶計畫」，將帶領台北市邁向世界級的大城市。

由福清營造與海悅國際雙強聯盟的「台北西區門戶計畫-台北市議會舊址BD區地上權案」，預計2024年底完工。圖／金毓通提供

該案基地位於台北市中正區青島西路及中山南路2巷，面積約521坪。該案團隊由多次榮獲工程界頂尖金質獎的-福清營造、以及房產代銷天王-海悅國際聯手打造9層樓商務旅館、以及16層樓商辦大樓共兩棟建築，預計2024年底完工。

金毓通總經理江國權表示，負責本案營建的福清營造，多次榮獲工程界頂尖金質獎，工程品質已臻國際水準。圖／金毓通提供

江國權指出，營建事業為國家經濟重要指標之一，不僅是增加社會活動力與就業機會極其重要的一環，從源頭到下游整體產業價值鏈牽涉的能源運用與環境影響更不容小覷。正因如此，負責本案營建的福清營造，也是金毓通的最大股東；不僅專精於高難度隧道、橋樑，及建築類公共建設與古蹟維護修復，對台灣的環境保護課題更是義不容辭。福清營造的營建規劃與工程品質已達到國際水準，成為台灣新世代建築上的新里程碑。

福清營造不僅紮實公共工程、科技廠辦本業，更跨足土地及地上權開發、以及持續投資開發案等多元化經營。近年來福清營造積極推動數位轉型，以最新的專案管理思維讓設計理念確實貫徹於建築生命全週期, 確保運營順利甚至達到優化之目的，邁向建築4.0。

江國權擁有英國克蘭菲德爾大學航空動力碩士學位。在英國居住10多年，徜徉在英國百年建築與現代城市共榮的街頭，「古典與現代交融，可以一點都不違和！」他深深感受到這座城市的燦爛文明，展現這個國家的歷史文化精華，吸引國際遊客看分明，也帶給他豐富的建築美學養分。

江國權進一步表示，西區門戶計畫位於台北市中正區的大規模都市更新區域，為柯文哲市府的重大市政規畫之一。而市議會舊址地上權案地理環境優越、周邊鄰近五鐵共構、百貨商圈且交通方便。金毓通將以簡約美學呈現西區新舊交融的獨特美感。未來全新商務旅館將吸引國內外旅客的目光、商辦大樓則能滿足區域業者舊換新的需求。

另一亮點市議會舊址AE區，位於台北市東西交匯之精華地段，歷史及地理意義非凡。也將由本案原班人馬共同開發並於近期動工。其中包含市府重點規畫之「台北城博物館」，集結了人本、歷史與文化等元素，在不久的將來，市議會舊址將華麗變身。

裝載著國人的夢想與期許，古老與現代、傳統與時尚，交錯共融，和諧優雅的城市風貌，西區台北新形象指日可待! 將吸引全球目光，讓世界看見不一樣的台北城市。