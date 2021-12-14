石牌站近千坪33層制震藝邸「天母常玉」登場

自2020年起，疫情封住國境、卻更擴張了熱錢流動，也讓全球台商發現台灣不只是家鄉、更是安全的庫壘，將資金、資產配置加速返台，加上今年國內上市櫃公司創下近十年來最強營收與獲利，在財源充沛、低利助攻的利多下，自住、置產剛性買盤雙雙進場，2021年即使歷經2個月的封城，前十月六都買賣移轉棟數依然創下年增7.3％的新高。

台北市前兩年熱炒西區改造、東區門戶計畫，今明兩年重量級開發則聚焦北區。其中台北市政府今年最大招商案、總開發金額上看300億元的「北投士林科技園區市有科技產業專用地招商開發案」，則是重中之重！人壽、一級建商紛紛進場獵地，未來將以生技、智慧、資通等產業基地與企業總部崛起。

另捷運北環段亦於明年第一季動工，行經站點中，包括士林站TOD站、台北表演藝術中心、士北科企業總部大樓等利多題材眾聚，更自新北產業園區，一路串聯士林至內湖，打造北士科－內湖－新莊「雙北科技金三角」，北區生活圈即將展開國際化氣象。

過去天母、石牌、北投等地推案量較少，今年受惠交通進化、產業轉型、休閒升級，加上都更蓬勃啟動，推案回溫超過百億；今年前8月士林、北投雙區入籍人口即高達近52萬人，未來將有更多人口紅利穩盤房價！

在台北北區中，石牌的改變最受矚目。以石牌站為核心的「石牌生活圈」，位居天母與北士科的雙百萬俱樂部之間，一邊是國際薈萃的生活芳鄰，一邊是世界菁英的競技場，石牌左右逢源、商圈機能更勝兩者，又有醫療聚落、石牌國中小及歐洲小學名校加持，原本就擁有相當穩固的家庭客群青睞；尤其裕民二路、裕民四路寬敞棟距大，過往昇陽、璞園多個推案已形成名宅特區，市容早已不同以往。

「天母常玉」 建築模型。圖／鄭啟明攝

而石牌站1號出口、一路之隔的「天母常玉」，則是長年專注北市精華地開發的立樺建設所推出，繼南港藝術社區「忠孝無極」後又一品味力作！基地面積921坪，街廓器度在市中心實屬稀有！社區規劃一棟14層、一棟33層的層次建築，高樓層可眺望關渡平原、北士科未來商辦天際線，主力格局為31、52、78坪，吸引不少在地醫師群、注重教育的家庭、以及企業主買家搶購，高端客群看好未來保值性與稀有視野，直接鎖定每坪百萬的高樓層。

立樺建設同集團公司為國內甲級營造－地樺營造，擁有眾多豪宅與捷運共構經驗，精工品質無虞。本案採用全棟SRC結構、住友制震器，並通過台大地震工程研究中心結構外審認證；建材上更貼心嚴選YKK鋁門窗＋6+12+6mm複層中空Low-E玻璃或6+6m複層玻璃，地板採德國SILENTEK隔音墊，讓享受市中心繁華同時，也能兼得寧靜生活品質。

「天母常玉」邀請郭旭原建築大師設計外觀與景觀，呼應捷運的流動性、與陽明山相鄰的自然意境，在公設空間亦植入美術館的遊走氛圍，加上社區收藏美國知名光雕藝術大師Ray King、台灣新銳藝術家蘇孟鴻的藝術品，其中Ray King曾為美國聖荷西聯邦大樓與法院、波斯頓科技研發總部、及蘆洲捷運站等創作公共藝術，而蘇孟鴻更於國外媒體獲選為「5位最該關注的 Frieze London 2021 藝術家」之一，從外到內打造宛如置身於美術館的動線感受與空間尺度。

接待中心更一圓「立樺建設」趙董事長推廣“藝術生活化”的美好理念，除了展出未來社區的藝術品，亦無私展出董座收藏的國內外大師之作，透過影像、雕塑、畫作等藝術巡禮，也能見證立樺建設的品味修為，將體現在住宅規劃上，打造質美兼備的美學生活。

天母常玉 基本資料

基地位置 石牌站1號出口 接待會館 台北市北投區裕民二路＆裕民四路口 環境特色 石牌商城生活圈，捷運石牌站1號出口 石牌國小明星學區、歐洲小學捷運2站 產品規劃 31坪、52坪、78坪 33層SRC制震藝邸 基地面積 921坪 建築樓層 A棟33 F / B5F，B棟14F / B5F

天母常玉｜石牌站一號出口｜33層制震SRC｜31、52、78坪

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