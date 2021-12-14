景美市心公園捷運宅「和暘W」總價超親和

「景美站2號出口到站即到家」、「校園公園景觀棟距視野」、「豪宅大師李文勝操刀20樓頂層凌空俱樂部」、「日商台灣大林組營建顧問監造六級抗震結構」、「總價1300萬北市門牌」、「2站抵公館台大商圈」、「電動車友善社區」…和暘建設位於文山區最蛋黃的景美捷運站2號出口，推出享有景美國中和景行公園首排寬闊棟距視野的預售新案「和暘W」，每個關鍵字都直抓北市買房人的心，在第四季衝出熱銷話題。

綜觀近年北市300坪以上基地幾乎清一色推45-65坪中坪數換屋案，和暘建設董事長林明豪指出，因為理解高房價與成家理想的差距和痛點，因此基地348.78坪的「和暘W」，一開始就定位做「買得起的台北景美市心住宅」，規劃15-35坪中小坪數案，訴求買得起的中低總價，助攻年輕人買進北市門牌、捷運、商圈、校園、公園一次到位的好地段。

「和暘W」 建築外觀3D示意圖。圖／業者提供

璞園廣告現場專案宋子安指出，「和暘W」室內格局沒有多餘的「肥肉」，不僅讓來客驚艷說「空間功能用到極致，而且該有的有，該大的還比想像中大。」在購屋預算上更能控制達到15坪一房總價1300多萬、24坪兩房含車位總價2400萬、33坪三房含車位總價3300萬的親和價格帶。

「和暘W」規劃之初即鎖定從總價問題反推格局規劃，掌握「寬、光、透、變」4大概念，面寬型基地，每戶皆有陽台，面公園校園戶型更擁開闊窗景視野、房間衛浴全採光、動線通透、格局延展可變的「精研格局」、「輕量總價」作品，包括因應宅工作WHF趨勢讓一房餐書桌功能複合化；兩房餐廚兼顧小家庭化與社交化、主臥尺度豪宅化、陽台採光多面化與休憩化；三房戶型顧及家庭成員生活與成長的住房需求，設計出能拆分、懂成長的格局，將「衛+浴」模組客變化，主臥預留+1房空間等，每項創新嘗試都是聚焦30世代年輕族群的新生活趨勢而訂製。

「和暘W」 正對景行公園，享公園與景美國中棟距景觀視野。圖／業者提供

總戶數205戶的「和暘W」在10月底正式公開，1房產品吸引租轉買的首購自住買盤，同時也因捷運站口、蛋黃商圈特性所創造的高投報價值，吸引大安、中正、信義、中山等區的置產族進場。2-3房產品則滿足區域老屋換新需求，同時吸引新店科技資訊業主管，和新店文山的在地自營商進場，除自住外，也有不少組客戶一次出手2-4戶為二代子女置產。