最愛公園宅 後疫時代綠金最有優勢

公園綠地向來是購屋指標，也是自住客購屋熱門條件之一，市調發現，全台4個主要都會區公園旁新成屋都比區域行情高出2至5成，其中又以台北市大安森林公園旁住宅行情最高，每坪開價高達300萬元，身價最高、區域平均價差也最多。

房市火熱的台中，「公園宅」產品最受市場關注，如近期人氣超高、台中40年來最大規模的14期重劃區，就以「高綠覆低密度」著稱，占地達403公頃，還未完整開發就擁有公園綠地、明星學區、生活機能條件，即將複製大安森林公園周邊豪宅區發展模式，天生優越的地段，吸引全台一級豪宅、品牌建商購地插旗。

14期重劃區中，又以仁平段最受關注，以往重劃區最擔心生活機能不足的問題，在仁平段擁有緊鄰11期成熟商圈的優勢，土地兩年內漲63.1%，即可看出其價值性，仁平段緊鄰成熟商圈機能，更擁有水湳生態公園、二分埔、永和巷、仁和在內等公園串連起的兩萬坪綠帶，加上馬禮遜美國學校、衛道中學、明道普霖斯頓小學等明星雙語學校，「萬千寵愛集於一身」，格外吸引區域換屋客目光聚焦於此。

三分埔生態公園為14期兩萬坪綠帶的公園之一。圖／業者提供

後疫情時代，健康、樂活的生活型態越來越被看中，公園宅之所以熱門，關鍵在於有調節氣候、運動休閒、舒壓放鬆等諸多好處，特別是在城市核心區域、坐擁一座公園宅，成為自住客購屋目標，世界衛生組織亦提出建議，城市居民應享有每人平均綠地面積9平方公尺，且徒步抵達綠地所需的時間，不應超過15分鐘，公園宅的價值獲國際認證，也難怪全世界著名高檔宅邸都緊鄰公園，名人也樂於與公園為鄰。

都市裡綠地難尋，造就水岸第一排與公園第一排住宅，總能享有高人一等的價值，多年來觀察房產發展經驗，也可看出永久棟距、稀有性、景觀等確實能推升住宅價值，對於持有屋主來說，自住期間享受其功能性與舒適環境，未來若想轉手亦保值抗跌，成交價格往往都能比同期、同區域產品來得價高，品牌建商產品更是保值。

而公園宅原本人氣就高，疫情後更被市場關注，需要放電的孩童、缺乏運動的上班族，渴望親近自然、休閒樂活的退休族群，都希望能把家搬到公園旁。

事實上，有實力選在公園首排推案的建商來頭都不小，如選在14期仁平段推案的元鈞建設，選地眼光精準、推案腳步穩健，其新案基地為南北座向且皆面向公園，雙公園環綠生活，可望成為區段內唯一擁有朝南、帝王坐向的公園首排建案，原本質感就好的品牌再加上區域優勢，新案還未公開即吸引自住客熱烈詢問。

「元鈞建設」即將在14期仁平段推案。圖／業者提供

市場分析，公園宅因土地開發成本原本就高，建商無不細心規劃，對產品定位與客群也更為準確，也因整體價值高，若周遭有完整配套的生活機能，又或是立足嶄新規劃的新興重劃區，整體鄰里區域均質、價格也一致，增值空間可以期待。