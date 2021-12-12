臺中科大傑出校友吳律謙鼓勵學弟妹勇敢接受挑戰培養成功人格特質

臺中科技大學創校百年以來最年輕的傑出校友吳律謙前受邀回母校演講分享成功經驗，鼓勵學弟妹勇敢接受挑戰培養成功人格特質。高顏值的吳律謙是鋁窗界特斯拉「鈞匠太極窗」創辦人，成為業界佳話。

吳律謙發明的「太極窗」透過空氣動力學、流體力學的原理製成就像超跑一樣，把空氣轉向讓雨水疏導出去，有別於過往用圍堵、用很多膠條的方式這種做法更為科學。如同太極一般借力使力，有效降低室內外的壓力差，排除溝槽積水。更研發多項專利讓旗下品牌結合品質、服務、人性與科技，從傳統走向現代，再走向科技，期待透過窗品味世界擴大格局。

吳律謙與臺中科技大學學弟妹合影。圖／鈞匠太極窗提供

吳律謙指出，學弟妹要勇敢接受挑戰，培養成功的人格特質，在這之前要建立好心態，就像自己經營公司的理念是創造被利用的價值，價值應該是有利於別人的，由別人來認可的，不是自己說了算，自我感覺良好那種。當別人（你的客戶或上司）想要什麼、做什麼都想到你的時候，就是產生價值的時刻。要多觀察和請益成功人士的待人處事之道，找出他們的共通性，去學習他們創業堅持的毅力，佷多專業的領域經過長時間的堆疊一定會看到成果。



「鈞匠太極窗」品牌以太極為名，代表我想追求的「否極泰來」，不管遇到怎樣的強風暴雨讓家裡成為一個最安全的堡壘，無後顧之憂。吳律謙的待人處世之道也是太極精神，一個屬於中華哲學精深的理念。吳律謙說：「無為而治，是我公司追求的一個經營企業方向。「企」這個字，上面是一個人，下面是止，人沒了一切就停止。所以我特別重視人員的甄選、培訓，會花大量時間與公司的同仁相處互動，瞭解每個人特性並把它放在對的位置。」

吳律謙分享家中三代以門窗品牌延續香火，從小看爺爺和爸爸對建材的堅持，自己在26歲時就承擔家族事業接棒成功，7年來一直秉持創新立足於市場上，推出的產品在台灣已經擁有數十萬家庭的肯定和支持。

吳律謙挑戰國人思維並非舶來品就代表品質，自己研發的鈞匠太極窗針對台灣多颱風的氣候打造CP值高的產品特色，除了抗風壓性能可承受5000pa以上的風壓，輕鬆抵擋破壞力非常強的17級颶風有效阻隔聲音與全台唯一水密性2000P 、14級的防水性，引進日本高水密透氣網，透過特殊的編織技術，能充分阻擋人人聞之色變的PM2.5、霧霾、空汙，為國人的健康把關。推出的科技化防盜智能窗也大獲好評，未來公司將招募更多的新血，因為下個目標在將產品推到互聯網，自己有信心讓產品被世界看見。