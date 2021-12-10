國產材臺灣館參加臺北國際建材展 以「木竹築夢」構築永續綠未來

今年是林務局第五度以國家館名義參與臺北國際建材展。由林務局、臺灣大學實驗林管理處及28家國產材業者聯手打造的「國產材臺灣館」，以臺灣杉、孟宗竹、桂竹作主體搭建，展現改質、層積材等加工技術，藉由共享木竹所建構的優質空間，為地球預約生生不息的綠未來。

臺大實驗林管理處處長蔡明哲（右）與副處長丁宗蘇（左）在「國產材臺灣館」合影。圖／李水蓮

2021台北國際建材展參展的木製材品均有溯源QR code（包含：備料場所提供之規格材；申請CAS林產品品項之商品），呈現國產材從原料、製程到產品的品質更加提升，符合國家標準，也更具國際競爭力，讓民眾更容易辨識、選擇優質國產林產品項。

國產材從原料、製程到產品的品質不斷提升，符合國家標準，也更具國際競爭力。圖／李水蓮

臺大實驗林管理處處長蔡明哲表示，森林是減緩地球暖化的二氧化碳收集器，是提供新鮮空氣與芬多精的空氣清淨機。我們的日常生活離不開木竹材利用，森林面積覆蓋超過六成國土的臺灣，99％的木材仰賴進口，自給率約1％。人工林經營與木竹材生產是一種永續性，且友善環境的農業生產。配合「新興竹產業計畫」，展場亦重點推廣有「綠金」美稱、用途廣泛的臺灣竹材及相關產品。

以「匠心‧用心」推動國產木材與竹材的生產與利用，同時呼應COP26宣言。圖／李水蓮

木竹材走過林業停滯的年代，林務局在2017年推動國產材永續生產，並推薦10種針葉樹與20種闊葉樹，期盼國產材能進入民眾生活。以「匠心‧用心」使用國產木竹材，製材過程碳排放量低，並可造就不同的建築與藝術品。而且推動國產木材與竹材的生產與利用，履踐聯合國17個永續發展目標中的相關目標；同時，也呼應COP26「格拉斯哥森林與土地使用領袖宣言」。

人的一生大部分在室內度過，蔡明哲期盼國人「從家開始，認識臺灣林木！」圖／李水蓮

林務局、臺大實驗林與國產材廠商，與您攜手一起實踐環境永續，期盼國人「從家開始，認識臺灣林木！」蔡明哲指出，人的一生大部分在室內度過，使用的建材對健康有積極和消極的影響，木構和竹構建築之所以越來越受到歡迎，來自於「親生物設計」的效果。將常用國產材有檜木、肖楠、樟樹、相思、福杉、臺灣杉與柳杉等，融入一室，也就是在日常隨時擁抱綠意，精神和情緒都維持著良好的狀態。

國產木竹材兼具環境永續及有益身心健康，12月9日至12日在南港展覽館1館4樓（綠建築綠建材區M619）展出。 圖／李水蓮

使用國產木竹材是兼具環境永續及有益身心健康的永續消費行為。12月9日至12日，歡迎一起到南港展覽館1館4樓（綠建築綠建材區M619）選購符合國家標準，也更具國際競爭力的優質國產林產品。

使用國產木竹材是兼具環境永續及有益身心健康的永續消費行為，也為地球預約生生不息的綠未來。圖／李水蓮

12月12日舉辦國產材論壇

邀請醫界、林業、建築、設計等各領域專業者，分別就國產材與健康、竹建築兩個主題展開精彩對談，讓大家瞭解在木竹材所營造的生活空間對人類身體健康的正向影響，以及竹材應用在建築上的突破。