台北國際建材展　Panasonic打造後疫新常態生活

受疫情影響，新生活型態崛起，帶動後疫時代新的空間設計與建材設備應用，讓今年12月9日到12日在南港展覽館盛大展出的「台北國際建築建材暨產品展」格外受到矚目。Panasonic於建材展針對住宅空間與非住宅空間提供「多領域空間Solution」提案，可滿足建設公司、室內設計師、建築師、機電技師到一般消費者的需求做通盤規劃，並結合服務團隊，提供良好品質與一條龍的產銷服務，為各種空間打造最具價值的後疫新生活。

生活環境因住宅與非住宅的分別而有不同的空間設計與機能需要，今年建材展Panasonic整合旗下最完整的商材與資源，針對住宅與非住宅空間兩大領域提供最全面的空間解決方案。其中，非住宅空間部分，不僅提供全領域專業空調商品，能依照各種不同大小與用途的空間，不論店鋪、辦公大樓、醫療中心、購物商場、大型球場等，都能提供相對應的空調設備，代表性商品如VRF變頻多聯式空調以及側吹型、上吹型等室外機都在現場展出；在具體實績中，響應政府「班班有冷氣」政策，更榮獲全國所有縣市的信賴及支持，成為唯一22縣市中小學均入選的品牌，展現業界第一的實力。

另外，現場也展出Advanced X方案，透過全方位智慧環控資訊系統與空質商品整合，配合業主提供客製化服務，除了提高商品附加價值外，還可提供能源管理服務，將用電可視化、耗電資訊及用電試算統計等功能進行管理。

現場展出「Advanced X」方案透過全方位智慧環控系統提供客製化能源管理服務。圖／業者提供

居家防疫已成為新常態，Panasonic於會場中提供住宅空間整體解決方案，協助打造乾淨空氣的家、智慧生活的家。其中包括業界省電第一的家用空調，搭載獨家專利nanoe X健康科技，經SGS測試PM2.5去除率達99%、經法國Texcell機構實證，可有效抑制新型冠狀病毒(SARS-CoV-2) 達99.99%，加上室內溫度及濕度的可視化，真正做到全室清淨，健康看得見。同時，Panasonic展現智慧控制技術實力，像是IoT智慧家電物聯體驗，透過手機就可以控制多項家電，加上頂級影音設備串聯，享受智能娛樂不受限；SUMAie智慧控制系統，藉由場景設定，調節最佳溫度和燈光亮度，營造出智能舒適的家居生活。

此外，會場中活用各式商材替消費者打造無火料理的安全廚房空間，料理過程不僅少油煙，無火更安心；而每個家庭不可或缺的衛浴空間上，展出A La Uno全自動洗淨馬桶與浴室暖風機等，讓每個人自在享受最舒適的衛浴時光。

今年建材展Panasonic提出的多領域空間Solution，不論家用或商用，在節能省電、智慧控制以及空氣清淨方面都展現優異的技術力，結合Panasonic服務團隊，可替建築設計業者及消費者的需求做全面的規畫，並提供良好品質與一條龍的產銷服務，為各種空間打造最優質、最舒適的環境。