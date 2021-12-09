市政路-中科經濟大道 七期豪宅頻創高價

台中七期重劃區發展有成，已是豪宅林立的蛋黃區，成為中部富豪最喜愛的家。據統計，目前七期共179棟住宅大廈，住了一萬多戶居民。當地建商估計，當地居民總財富約占全台中市民的1/3。

台中房產人士也發現，台中七期的剛性需求有一大部分是來自於中科園區蓬勃發展。中科管理局已經預期，中科園區疫情期間逆勢締造亮眼成績，全年營業額可望在2021年突破1兆元，成為繼新竹科學園區之後，台灣第二座營業額衝破兆元的科學園區，高資產人士因此有移居台中市的需求。

市政路上的「新朗日匯」，出自於台中豪宅聚落中少見的國際建築師理查．麥爾（Richard Meier）手筆，吸引不少海外歸國台商，以及港澳華人的青睞。新朗集團展現開發商的態度與格局，在全台最核心的台中，最珍稀的地段中，引進亞洲地產最發達的香港經驗，推出世界頂級規格豪宅，可望進一步推高台中七期豪宅的價格。

其中，大七期中，只有市政路是唯一擁有快、慢車道，中間有做綠樹分隔島的道路系統，市政路不但是七期主要中心的幹道，也是最規劃最好的路。位於市政路的豪宅，因此已出現「過去的天花板、是現在的地板價」的現象。

星空游泳池如五星酒店般的公設，華麗夢幻白天與夜晚呈現不同的語彙。圖／業者提供

以往「坐5望6」的房價一路上揚，現在每坪70萬元已成入門價格，由於豪宅物件具稀缺性的特性，使得七期豪宅價格不但有撐，還因為具備身分象徵性，價格欲小不易。

台中七期雖已經成為台中市地價最高的地段、以及最精華的區域，但房地產界人士預期，價格會持續創高。最佳的參考範例即為台北市指標性豪宅信義聯勤，早年購入信義聯勤的價格，當年購買200坪的總價，隨著房價一路墊高，現今只能購買當年的一半坪數。

類似的情形已經在台中七期發生，當年七期50坪豪宅僅需3000萬元，而今總價已上漲至4000萬。若是持續觀望進場時機，隨著房價持續上漲，就相當於房屋總坪數被打了折扣。

「新朗日匯」純白外觀設計在七期反而更顯耀眼。圖／業者提供

市政路上有品牌加持的豪宅，更堪稱是「蛋黃中的蛋黃」，更是利多不斷。台中市政府計畫改善通往中科的交通狀況，有如幫計畫移居七期的高資產人士打通交通的任督兩脈。根據市府規劃，市政路將變身宛如台北市仁愛路林蔭大道，未來，企業主往來七期與中科，將可避開台灣大道擾人的交通，改走舒適又安全的市政路，市政路的含金量可望進一步提升。

除此之外，台中市持續吸引「島內移民」，根據台中市地政局統計，台中市2021年前三季不動產移轉棟數達到35,148棟，已連續三年上漲，年增5.9％；另據民政局統計，台中總人口達281.6萬人，10年來人口成長超過30萬人，成為全台第二大城市。人口紅利帶動住宅剛性需求大增，房市蓬勃發展，房價水漲船高。