EVOASIS於建材展 推出住宅及社區充電服務

在電動車主群及車廠間，一直以優質充電品質與即時客服聞名EVOASIS，在環島充電站已耕耘許久，目前擁有多座120kW以上超級快充站。因創辦人本身也是車主，對許多車主在家無法安裝私人充電樁的問題感同身受，為此今年宣告了擴大「社區公用充電服務」，針對不同住宅類型的充電安裝戶，研擬專屬解決方案。並於本月12/9-12/12的台北國際建材展，在智慧建材區設攤展出，現場除了展示最新款家用充電樁，也替建商、管委會及電動車主，帶來對應的充電合作方案，期望帶給旗下顧客更符合其使用效益的充電安裝選擇。

本次國際建材展共帶來兩款家用充電機款，設備更有懸掛式及立柱式之安裝方式，以因應多元的住宅裝設環境。圖／業者提供

面對不同的顧客類型，以自用需求的電動車主，客戶在乎的是家用充電的安裝是否可靠專業且過程不過於繁瑣，有鑑於這點，EVOASIS不僅讓流程及設備定價透明化，從案件諮詢到場勘安裝，也一路都有專業人員協助及建議，設備更提供售後保固，還設立全年客服幫用戶即時排除使用問題。此外，因應近期持續增加的大樓用戶裝設需求，亦提供管委會簡報方案，替車主向管委會彙報，節省車主研究安裝程序、條例及提報之繁瑣過程。

市場上除了私人充電樁安裝，對於建商或管委會類型等安裝單位，在公共停車空間設置的充電樁會需營運管理系統，而EVOASIS的智能管理平台可最簡易迅速導入資料，連結現有的門禁卡與帳號，住戶可透過APP或門禁卡，直接啟動充電樁。所有資料也都會連結上雲端存取紀錄，並於後台自動產出報表，統計每月充電量與費用，讓管委會與物業管理公司輕鬆對帳無負擔。產品線上從基本的7kw、11kw、40kw、到120kw都有，規格也都可選擇美規(Type1)或歐規(Type2)，任何充電樁只要搭配營運管理平台即可上線營運。

同期間也在南港展覽館二館之能源展，與PHOENIX聯合展出，可至Q0223a攤位參觀，有EVOASIS旗下高達120kW以上之超級快充裝置，以及最新款目的地充電樁。圖／業者提供

另外針對大型社區，凡是經過評估後，還可採用EVOASIS在公共車位投資建站方案，建商與管委會無須支出任何費用就可以升級社區設施，讓住戶享有充電服務，更可避免出現B2、B3車主，要建置充電站導致樓板破壞，與拉線距離過遠之問題，利用公用共享充電，增加使用率並最小化充電成本，讓家戶回家都可安心充電。

從創立至今，在充電服務投注大量心力的EVOASIS，仍持續在全台各處密集佈點超充站。而這次的國際建材展上，不僅宣告擴大家用充電服務，帶來最新家用充電機款，也期望藉品牌與多個車廠合作的經驗，能為各廠牌車主們，帶來最貼近其使用的環島及家用充電服務。要將共創美好電動生活的願景，不只帶入台灣充電環境，亦帶進每位電動車主家中。官網：https://www.evoasis.com.tw/