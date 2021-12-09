「侑峰鑫生活」台灣大道首排 沙鹿2~3房時尚宅

每一座國際城市，都有一條聚富百年的中軸線，標誌著城市的發展、財富的象徵；在台中，60米台灣大道領銜獨佔殊榮，重大建設沿台灣大道全面西進、生活圈同步拓展，從七期、中科、沙鹿，完整西進動線帶動移居熱潮，沙鹿儼然躍升生活新核心。侑峰開發有幸取得㊣台灣大道第一排基地，推出全新個案「侑峰鑫生活」，坐擁沙鹿市中心便利機能，預約捷運藍線步行生活圈，成為首波受惠的增值捷運宅。

「侑峰鑫生活」鄰近靜宜商圈、中山路商圈、家樂福商圈等三大商圈環繞，不管是週末採買，或下了班先去趟超市，幾分鐘車程輕鬆便利。「侑峰鑫生活」體貼細膩的名宅格局，深獲客戶青睞的優勢，2~3房規劃，正迎台灣大道開闊棟距，坐擁前後雙陽台，延伸室內空間、起居大器；2房有完整客餐廚空間，整體空間明亮舒適，小宅也能擁有寬裕舒適的生活。

在「侑峰鑫生活」房子不只是資產、更是享受！喜歡跑步健身，室內健身房、瑜珈室陪你鍛鍊身心；到閱覽室享受共讀溫馨的親子同樂時光；約朋友一起運動吧聊天歡聚…多樣質感會館空間，為忙碌的生活，打開另一個精采豐富的世界。完美移植七期小豪宅精品，配備沙鹿最高規格建材，包括義大利GLEMGAS洗碗機、西班牙Roca X單體智能馬桶、德國GROHE衛浴龍頭、德國V＆B衛浴面盆、德國KRONOTEX 木地板、日本技術 SHOWA鋁門窗等。並將藝術導入社區生活，收藏知名藝術家法成憲《一方寬坐》銅雕作品，規劃賴孝哲陶藝課程，將頂級品味及未來趨勢，完美融入「侑峰鑫生活」，歡迎預約鑑賞。

接待會館：台灣大道七段761號

禮賓專線：（04）3609-8999