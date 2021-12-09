豪宅買房新勢力崛起 科技、金融新貴注活水

根據調查指出，2019年全球超級富豪平均擁有2.9戶住宅，2020年則提升到3.6戶。其中，沙烏地阿拉伯以6.4戶居冠，台灣富豪住宅擁有的數量從4.3戶增加到5.4戶，排名晉升到全球第2名。

富豪狂砸錢購入房產，但自住一戶，其他的房產大多是投資和資產配置考量。「遠雄九五」行銷副總林塏茗表示，任何商品在市場交易上都有恆久不變的定律，就是「供」和「需」，豪宅市場也不例外，熟識的企業主透露，對於未來豪宅市場的「需」，是來自有更多的人買得起這樣的房子，其中包含科技業、金融業的高階經理人、科技、專業技術人員的崛起，將為豪宅市場注入大規模需求的活水。而從供給面來看，精華地段開發飽和、特殊規格豪宅在市場上罕見，將會造成需求大過於供給的利多房市。

在豪宅市場投資上，眼光一定要精準，首先要觀察地段發展價值，如交通便利、公共建設與民間企業持續投入開發，A商辦、五星飯店、商場匯聚，將會衍生不少新銳創業家、高階經理人、富豪為第二代的置產需求進入。第二是產品的選擇，怎樣的獨特性才能在未來站穩房價，像是地標型的產品，高度難被超越，或是山海河港等獨特景觀豪宅等。

「遠雄九五」規劃豪奢公設，全家人休憩娛樂都可在社區內完成。圖／業者提供

超過25層的高層地標建築，以後在雙北精華地段很難被複製，因為幾乎找不到數千坪的完整方正地塊可以開發，「樓高、價更高」高層豪宅享受的是更遼闊的視野、頂奢的生活氛圍，最重要的是居高臨下的身份認同、與凌駕城市之上的優越感，因此高樓層房價才可以屹立不搖。

「遠雄九五」行銷副總林塏茗表示，高資產企業主逐高而居，比的是氣度與生活的隱私性，「遠雄九五」高樓層產品一層2戶，規劃180坪與198坪，坪數夠大在空間規劃上有更多的彈性，任何想像都可以被實現：像是喜歡打高爾夫的企業主，不用出門到練習場，在家裡就可以設計專屬的揮桿區；或是復刻美術館到家中，把心愛的藏品跟生活融在一起；愛熱鬧的，可以規劃複合式招待所，打麻將、聊天、喝茶、甚至是閨蜜芳療室；希望兒孫同住的，可以設計兩家人獨立的玄關、大門，進到各自的臥房、書房及日常生活空間，中間則可創造出三代相聚的共享空間，共居不同居、維持獨立性，在保有個人隱私的同時，又能隨時隨地的聯繫家人情感。