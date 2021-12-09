都更危老整合探討-整合篇 正視整合的價值

中華都市更新全國總會本年度高峰論壇｢都更危老整合論壇｣即將於18日（六）舉行，探討都更危老整合制度的建立與商業模式；期望藉由名家各面向的觀點，帶給社會大眾不同的思考，全面增進都更、危老整合效率，並以前瞻的角度，為都市更新打造兼具宏觀角度與在地文化的新視野，重視都更危老整合制度與商業模式，共創美麗家園。

【都更危老整合探討系列-整合篇】蔡志揚：｢整合｣是最關鍵及最困難的工作「整合費用」卻妾身未明。

都市更新或危老重建最關鍵也是最困難的就是「整合」，「整合」可說是開啟都更危老的一切開端。「整合」是眾所公認都更危老中最艱難的部分，然而社會、法令卻不敢正視「整合」的價值。宏道法律事務所主持律師蔡志揚表示，在法定可提列的「共同負擔費用」中，根本看不到任何一個「整合費用」的項目，而只有出現在「說明」之中。例如台北市及新北市的「都市更新共同負擔費用提列標準」，皆是將「整合」寫在「人事行政管理費」的「定義」或「備註」欄當中。

都市更新或危老重建，最關鍵也是最困難的，就是「整合」。圖／宏道法律事務所提供

「人事行政管理費用」，依據台北市及新北市的法規，約只能提列重建及都更程序等成本費用的5%左右，而依據其說明，除了「整合」之外，尚有包括「人事、總務、庶務等行政作業」，以及「各項法律、會計等支出所需之費用」。然而「整合費」的部分，在這裡面到底佔有多少分量，實未能明瞭。設若人事行政管理費用總額不變，一個案件倘若意見較為紛冗繁複，人事、總庶務及各項法律、會計等支費勢必增加，相對來說，整合工作也更不可能減少。因此「整合」的部分，必然會與其他人事、總庶務、法律及會計等支費互相排擠。但是，這樣一個艱難又有價值的工作，豈會甘願犧牲、自減酬金？賠錢的生意自然不會有人做。

蔡志揚律師（右二）表示，當今社會、法令應該正視「整合」的價值。圖／宏道法律事務所提供

整合的成本倘若上不了檯面，自然就成了檯面下的黑數，而且必然有人須為其付出相應的代價，有可能是建商，也有可能是比較容易「被整合」的地主。因此也不難想像，許多地主都會懷疑整合人員「私底下不知從建商或哪裡得到了多少好處」！然而弔詭者如前所述，這項工作竟未被正名成一項費用！即令費用佔比較少的「鑑界」、「鑽探」、「測量」或「地籍整理」等費用，都能成為一項費用，我們卻沒有給予「整合工作」應有的地位。

都更、危老改建案件大多是條歷經重重關卡的漫漫長路。圖／宏道法律事務所提供

蔡志揚認為，與其讓「整合費」成為晦暗不明、甚或可能被誤認為是在侵蝕他人利益的存在，不如應該正面、明朗地看待「整合費」，將其獨立成一個共同負擔費用的項目，並且按照一定規模、標準訂定原則可提列的數額，甚至在特殊情況及一定界限內容許例外，以符合「整合」的實際。「整合費用」宜明文可單獨提列為共同負擔費用項目之一，這樣不僅能讓「整合」工作的意義與價值浮上檯面，也免得地主對於整合人員存有從其身上汲取利益的誤解。