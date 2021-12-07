「日勝幸福站 發現之旅.」樓中樓庭院宅吸睛

今年台灣不少人因為疫情「暫時」開啟的「WFH（Work From Home）居家辦公」模式，在歷經今年的疫情爆發後漫長的三級警戒期後，對於購屋開始有了新考量，隨時都有可能切換到WFH模式成為新常態，居家辦公不是「居家+辦公」那樣簡單，要有舒適獨立不受家裡小怪獸打鬧干擾的辦公空間、要有一扇能讓陽光透進來的窗，窗外最好有連結公園的私家庭園，有鳥語有蟲鳴，覺得與外界連結，忘了自己被困在家中，當疫情解封又有四通八達便捷的交通，這麼Wonderful的房子，哪裡找？

板橋「日勝幸福站 發現之旅.」，推出1樓私家庭園宅樓中樓產品，戶戶樓高6米，打造住辦雙層空間，工作與生活「一間二顧」，實現家的N次方可能，成為後疫情時代，獨步大台北，詢問度最夯的個案。

樓中樓x庭院宅 日勝幸福站 發現之旅. 發現家的無限可能

有寬闊的活動空間；室內得益於6米樓高，高闊的空間感，不只會客盡享大氣，日常起居也能感受一般3米多樓高難以享受到的怡人挑高採光。同時，6米樓高亦可依需求創造彈性使用的空間，不僅適合二、三代同堂，更在後疫情時代WFH的需求日增下，打造專屬的OFFICE或書房空間，多面且大尺度的採光，在居家辦公享受到的光合作用，比關在辦公大樓隔間裡還舒暢；住、辦不僅可以分房，還能分層，在一間屋子裡可以區隔出門後的獨立工作區，離線後走出辦公書房空間，又是完整的家庭生活區，樓中樓格局規劃，雙層使用空間，自宅辦公一「間」二顧，工作生活各自精彩，是最奢侈的生活場景。

「日勝幸福站 發現之旅.」 實品屋。圖／業者提供

高CP吸買氣！42坪2,188萬起 買樓中樓庭院宅

但價格一點都不奢侈！「發現之旅.」42坪廣告戶，總價2,188萬元起，換算單價52萬左右，且公設比僅29%，0雨遮，空間想像無限。同樣2000多萬的預算，在新板特區買個1+1房或2房就沒了，而距離「發現之旅.」只要散步幾分鐘就到的亞東醫院站生活圈，在谷歌跟亞馬遜進駐的遠東Tpark通訊園區內，行情即將坐七望八直追新板特區，府中站湳雅夜市生活圈的都更大案也站穩6字頭，相較下，還處在價格漥陷區的「發現之旅.」將迎來補漲行情。

「發現之旅.」樓中樓庭園宅，目前已吸引板橋土城地區自營商、金融與科技業高階主管買盤，除了產品特殊，看好浮洲先蹲後跳的補漲潛力外，也搶先布局社區旁浮洲最大地上權招標案「浮洲創意商業中心」未來商辦+商城開發模式的潛力，預期能發揮三井OUTLET助功林口A9房市、宏匯廣場推升新莊副都心資產價值的威力。

「日勝幸福站 發現之旅.」只要散步幾分鐘就到的亞東醫院站生活圈 ，在國際網路大廠進駐後價格直追新板特區，加速帶動緊鄰的浮州房市進入補漲期。圖／業者提供

2.5萬坪綠化 雙鑽石綠建築 30年結構保固 獨步全台

總開發規模達3.3萬坪的「日勝幸福站 發現之旅.」，是全台唯一雙鑽石綠建築社區，社區包含2座公園、6座生態跳島、89種複層樹系，總計綠化範圍約2.5萬坪，綠覆率超過150%，趨近聯合國7O.D.生態社區標準。社區涵蓋公八公園、親民公園，鄰近浮洲藝術河濱公園、浮洲人工濕地。

「日勝幸福站 發現之旅.」建築環境實景照。圖／業者提供

「日勝幸福站 發現之旅.」也因緊鄰亞東醫院站，享受亞東商圈成熟機能，以及65匝道口增設雙向車道、未來板泰輕軌願景，以及計畫設置養老托幼、企業園區、藝術教育、商城商辦機能的浮州地上權建設利多爆發力。並由上市櫃集團「日勝生」提供全台唯一最長30年結構保固承諾，遠超法定的15年，更實施責任保險制，由保險公司做為第三方履約保證。

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