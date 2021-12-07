危老都更夯 「老厝新里」讓經過成為經典

「危老都更」是台灣目前各大都會區不可忽略、亟需處理的問題，不僅與都市發展、市容形象有關，更上綱至社會公共安全層級，但繁瑣複雜的整合過程，讓許多民眾望之生卻，不得其門而入，為讓有住宅重建需求民眾，可以有專業且資源集中的諮詢管道，第三屆「危老都更博覽會」將於12/11(六)、12(日) 在台北中山堂戶外廣場舉行。由財訊主辦，臺北市都市更新處、新北市政府都市更新處、桃園市政府住宅發展處、國家住宅及都市更新中心等單位共同協辦。從2019年開辦至今，有越來越多房產業者紛紛投入危老都更行列，因在難取得素地和土地成本升高的情況下，與地主住戶合作，重建分售，已是住宅開發銳不可擋的藍海市場。

「老厝新里」前行佈局 奠定都市更新專業推手地位

知名建設國礎機構-富裔實業旗下危老都更品牌「老厝新里」連續積極參與三屆博覽會，發現到近年真的有很多民眾都有住宅重建的困擾與需求，卻苦無有專業團隊協助，「老厝新里」本著豐富深厚的營造經歷，希望從土地整合、建築規畫、營建法規等各層面來給予住戶們最實際有助益的支持。目前老厝新里於雙北地區的整合開發案件，危老項目5筆、都更項目4筆，其中重慶北路案、信義松平案已整合完成，預計2022著手動工興建，有近70位地主原居者，將從頹危的環境中重新擁抱美好的生活居所，居住價值全面提升。「老厝新里」持續推廣「美好生活運營者」的企業理念，讓都市更新「不只更新，創造更美」。

「老厝新里-重慶北路危老案」地主住戶說明會現場實景，此為台北雙子星旁的住宅建設指標案。圖／老厝新里提供

重慶北路整合案受矚 預計2022年公開

「老厝新里」危老都更團隊於2019年7月已完成核定之危老案（台北市大同區玉泉段一小段979.等8筆地號），此案因最接近未來國門地標雙子星大樓而備受矚目。經多次召開協調說明會，且地主住戶們的積極參與配合，最終整合改建面積達20多筆，共1,699平方公尺（總計約達513.75坪），預計興建SRC結構，力邀國內外知名建築團隊，打造地上28層地下5層之住商混合大樓，讓地主住戶在原地原址擁有更穩固安全、更規劃完善的居所，安心生活。此次成功整合重慶北路危老重建案，為臺北市、為老厝新里，皆立下城市革新創美的道路上極具指標性之里程碑。

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危老都更重建諮詢專線：02-2883-4707