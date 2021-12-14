「大同莊園3」打造無接觸防疫科技智慧宅

台灣民眾歷經了史上最漫長的防疫「宅」生活，也因此讓消費者對建材配備和社區規劃有了全然不同的要求。在土城活化萬坪方整基地資產，推出「大同莊園」系列旗艦造鎮案的尚志資產開發，在今年第四季壓軸登場的「大同莊園3」，特別用心打造土城首座高規防疫接待中心，讓看屋民眾搶先感受社區防疫生活體驗。

負責銷售的海悅國際指出，「防疫不用再隨時戒慎恐懼，交給社區內建的智慧科技來防疫，生活可以更輕鬆。」「大同莊園3」擁有大棟距、綠意環繞，備配當層排氣與管道間吸氣閥等防疫設備，在公共空間更是特別加強防疫規劃，包含梯廳開窗通風、公設空間全熱交換機、無接觸式感應社區大門、無接觸式電梯、電梯安裝「空氣清淨機系統」等，全面強化住宅「房疫力」。

回家就像住飯店，「大同莊園3」以近5千坪基地規模的優勢，打造出飯店級度假公設，滿足後疫情時代「宅度假Staycation」和「宅工作Work from Home」的新生活型態。圖／業者提供

有鑒於疫情下興起的「宅度假Staycation」和「宅工作Work from Home」，就怕過度防疫「悶」壞生活品質，除同時擁有三座總計面積達4,140坪的公園環繞，「大同莊園3」以近5千坪基地規模的優勢，打造出飯店級度假公設，住戶回到家中可享受社區多元全齡化的運動和休閒娛樂設施，且私享千坪社區專屬中庭花園綠地，與繁雜隔絕，避免在外過度群聚，進到社區更有徜徉戶外度假氛圍的感受。

在結構與建築設計上，「大同莊園3」除延續SS鋼骨+CFT柱內灌漿工法、日系雙制震系統、提升耐震度達六級，更著重營造社區內的綠肺森態環境，打造低建蔽高綠覆率的生活場域，並透過基地保水、原生植物、雨水回收、太陽能板等綠建築項目規劃達到黃金級綠建築標準。

土城旗艦造鎮案大同莊園系列第三期壓軸登場，近5千坪基地規模，將蓋出3棟樓高30-33層的凌空百米建築，刷新土城天際線高度紀錄。圖／業者提供

「大同莊園3」是大同莊園系列萬坪旗艦造鎮案的最後一塊基地，近5千坪規模為三期推案中最大，3棟樓高30-33層的凌空百米建築是三期推案中最高，同時也刷新土城天際線高度紀錄，並與一期串聯成六棟拱月狀鋼骨建築群，合抱近四千坪的社區花園。「大同莊園3」全案共計661戶，規劃2房、2+1房、小3房、正3房到正4房，可囊括現況購屋的格局需求，其中4房大坪數產品，戶戶皆為擁有「遼闊大景、大棟距、大視野、大面採光」的景觀戶，能遠眺大尖山系、大漢溪與101景觀，獲得不少在地自營商老闆與高資產的換屋族群青睞。再以板南線海山站半小時一線快速直達北市各商圈優勢，吸引仰賴板南線的上班族群，11月初預約賞屋組數就衝破3千組。

大同莊園III｜防疫科技智慧宅

投資興建：大同集團・尚志資產開發

企劃銷售：海悅國際開發股份有限公司

基地面積：約4,966坪

樓層規劃：30 – 33F／B3F

房 型：2～4房

建築設計：光井純建築師、徐維志建築師

燈光設計：內原智史

結構設計：信業工程-王志誠

接待中心：新北市土城區莊園路11號旁

貴賓專線：02-2270-5288

官 網：https://reurl.cc/dxM5e8