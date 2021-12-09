瞄準南港NEXT願景 遠雄廠辦插旗南港西軸線

近年台廠受惠資金回流與全球產業鏈重組的轉單潮，擴廠與尋覓新總部的需求旺盛，原本獨佔台北金融外資與科技大廠兩大辦公聚落龍頭的信義計畫區與內科，也因開發飽和而向南港湧現「外溢效應」，且因為南港東側的南軟和展覽館同樣面臨開發飽和問題，所以這波「外溢效應」主要鎖定南港車站到昆陽站這段「南港西軸線」。據統計，南港整體未來八年內將有超過80萬坪新供給釋出，其中南港西軸線上就佔了50萬坪，相當於5倍101量體，成為驅動下一個南港未來的引擎。

商仲業者分析，南港與信義計畫、內湖間緊密不可分割的「地緣經濟」，是大台北其他行政區無可取代的，對內科來說南港西軸線是進入市中心的「內科前一站」，從內科前進南港設點，能省去到內科上班要過橋、出城的堵車問題；對由信義計畫區和敦北南京金融商圈外溢的企業來說，總部設點南港西軸線更具優勢，除了可以享受「信義下一站」的便捷性與高CP值，還能擁抱南港西軸線迸發的「南港2.0」增值潛力。

單坪月租金4000元為標準已經是信義計畫區的行情共識，在商用不動產租金節節高漲，「租不如買」成了企業布局資產的新趨勢。盤點未來信義計畫區所有浮上檯面的開發案，包括世貿三館、信義區公所、富邦A25總部等全部都是「只租不售」的地上權型態，即便來到南港，不論東側的南軟，還是特商區和策略性工業區規畫的南港西軸線，同樣面臨9成以上新供給也都是「只租不售」，致使南港西軸線上結合「辦+廠」雙效總部的預售案「遠雄宜進I-CITY」，能以高CP、高潛力吸引從信義計畫區和內科擴張的企業，搶先布局即將從蛋白加速熟成蛋黃的「南港NEXT」前景。

曾締造內科廠辦聚落奇蹟的遠雄廠辦，看好南港西軸線發展願景，積極布局推出軸線上唯一可售，且擁有 「辦+廠」雙效功能的總部預售案「遠雄宜進I-CITY」。

「遠雄宜進I-CITY」規劃93至全棟1萬坪第七代廠辦總部，據現場銷售人員透露，不少接觸中的企業主客戶對南港近期發展非常「有感」，表示「過去沒特別注意，但現在越看越發現未來性就在眼前。」更特別看好「遠雄宜進I-CITY」所在的南港西軸線將快速連結信義計畫、內科園區，構成產業黃金三角聚落的重要戰略地位。