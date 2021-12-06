都更危老探討制度篇 積極有效的整合人制度

中華都市更新全國總會本年度高峰論壇｢都更危老整合論壇｣即將於18日（六）舉行，探討都更危老整合制度的建立與商業模式；期望藉由名家各面向的觀點，帶給社會大眾不同的思考，全面增進都更、危老整合效率，並以前瞻的角度，為都市更新打造兼具宏觀角度與在地文化的新視野，重視都更危老整合制度與商業模式，共創美麗家園。

【都更危老整合探討-制度篇】淺談積極有效的都更危老整合人制度

根據內政部至110年9月底統計，台北市30年以上老屋總數已達近65萬戶，新北市屋齡超過30年的住宅達到77.7萬戶，全台屋齡逾30年以上的老舊住宅有450萬戶，占比約50.43％。其中未能符合耐震標準者約有3萬4千棟以上，5層樓以下老舊建築物大多未設置升降設備，且部分建築物之建築立面磁磚剝落、公共管線老舊漏水、加蓋違建問題嚴重、消防設施均不完備，耐震設計標準與現行規範有所差距，環境品質不佳，居住安全等問題亟待解決。雖然中央與地方政府已有都更危老推動輔導及配套措施，卻仍沒有對所謂第一線的都更危老推動整合人員給予正名，造成社會普遍大眾無法信任這群基層的都更危老推動整合人員，對於老舊房屋改建的輔導政策大打折扣。

陳明遠認為若第一線的都更危老推動整合人員未予正名，中央與地方政府對於老舊房屋改建的輔導政策仍會大打折扣。圖／陳明遠提供

建築博士、新北市不動產開發商業同業公會常務理事陳明遠表示，不論是台北市或是新北市目前實施的危老推動師或是都更推動師都是未經過國家考試通過的推動人員，在正當性及專業度上均不足，只是一群熱心及關心危老都更的人經過短時間訓練及考試合格就給予結業證書，在執行危老都更作業上無法符合全民的期待及信任。推動危老都更的方式包羅萬象，有地主自主實施、有專業代理人方式實施、有協議合建方式實施、也有一些亂槍打鳥的仲介整方式實施，只要能成功整合就是好的方式。既然政府有心全面實施老屋重建政策，又花費龐大的經費訓練了一群熱心的推動師，如果能夠在此基礎上加以進化將會有事半功倍的效果。

積極有效的都更危老整合人制度，讓整合人在推動老屋重建的過程中被廣大民眾所信任，才能達成政府所賦予推動都更、危老重建的任務。圖／陳明遠提供

專業整合機構的設立有助於這一群整合人執行業務的正當性，建立專業整合機構制度有其必要性，政府應該規範整合機構成立時必須有相對專業之相關國家證照人員數量(諸如：建築師、都市計畫技師、會計師、土地專業代理人、土木技師等等)，另外加上一定人數之都更危老推動整合人，成為一個名正言順又有推動能力的專業整合機構。

高雄城中城社區一把大火，燒出都更危、老重建的重大問題和迫切需求。圖／陳明遠提供

陳明遠強調，推動都更危老重建整合人制度應有其必要性，以目前台灣危老屋成長的速度遠比老屋重建的速度快速，老屋重建若沒有好的政策與制度將無法防止災難的發生。政府無法僅依賴政策法令及公部門的人力進行老屋重建的推動，訓練一群能協助政府政策推動執行的人材確有其必要性，建立專業整合人機構則是提供了專業整合人一個職能作業的管理場所，能夠建立專業都更危老整合人機構將會是政府推動危老重建的一個好方法。故政府應該盡速完成都更危老重建整合人機構制度之立法，老屋重建不怕沒有人去執行，就怕沒有好的危老都更環境，能夠訓練具有專業素養及推動能力的人才，賦予具有正當性、公信力及職能資格的推動人員，在推動老屋重建的過程中將會被廣大民眾所信任，達成政府所賦予推動都更危老重建整合人的任務。