豪墅品牌建商 進軍北屯再推「水瀑宅」

台中市豪宅客層購屋深受品牌形象影響，在豪宅圈打開知名度並不易，其中京祐建設近年迅速崛起，其「京祐雅正」系列案不僅深受台商、傳產業主歡迎，甚至在市中心創下1.3億元的高價，震撼豪墅圈，隨著水湳經貿園區讓北屯鍍金，京祐也將進軍14期重劃區，打造進階版豪墅代表作。

近幾年地價高漲，豪宅產品限制多，讓高總價產品逐漸式微，不過京祐建設卻逆勢操作，在單元2重劃區推出知名豪墅社區「京祐雅正」，不少閱屋無數的企業主一看就被「打中」，二話不說以全現金購入，用品牌力和產品力創造出銷售佳。

京祐建設能夠從豪宅圈殺出血路、從豪墅另闢蹊徑，有賴於建商近40年的經驗與眼光，總經理許詠傑為逢甲建築系科班出身，從工地主任、建築師事務所，一路到震後與謝董事長共同創業，對頂級企業主的需求了然於胸，8年前單元2重劃區完工，遂決定將埋藏心中多年的理想作品，從該區開始實踐。

許詠傑深知，很多頂尖企業主的生活步調快、公事龐雜，住所若再雕樑畫棟，只是徒增複雜與負擔，因此「將心比心」是一大設計出發點，「京祐雅正」將住宅的價值定位在「使人在心靈上獲得紓緩的空間」，塑造讓人沉澱、平靜的意境是最難的，卻是很多企業主最渴望、也最需要的。

京祐建設的建築，能讓人沉澱平靜下來。圖╱業者提供

京祐從自然中找到解答，建築硬體透過白牆黑飾，在現代風格中融入東方味，並採用大量松、石、水、影、風、光等元素，使自然融入日常生活，許詠傑表示：「台灣的高山很美，很多大老闆都喜歡走百岳、郊山健行，在山中尋找平靜和獨處，我們的案子則是讓人在家中，也能感受到山中的這份意境。」

在「京祐雅正」系列案，每戶都有自己的松、石、水景，除了能夠在生活空間感受植栽光影寧靜的投射，「水牆」更是京祐豪墅案的一大特色，每戶餐廳旁都開了大面落地窗，窗外的水瀑讓人同時得到聽覺、嗅覺、視覺的滿足，許詠傑指出，不少客人在家反而不會窩在客廳，水瀑讓餐廳空間成了全家核心。

最新的「京祐雅正V」多增添了不少特色空間。圖╱業者提供

京祐建設近期在潛力新興區14期重劃區推出最新的「京祐雅正V」，除了延續建築系列設計、服務、頂級建材，並透過2樓景觀大露臺創造「一客廳、一會館」的意境，此案更設計一間擁前後大露臺的禪修室，許詠傑表示，過去幾期有女主人一看就愛上的景觀餐廳，本期則為男主人設想更多，給他一個能獨處、思考的空間，對於家庭和諧有相當的重要性。