品山建設獲頒國家優良建商認證標章

台中房市高度競爭，購屋者對品牌又有高度忠誠度，使得新興品牌幾乎難以打入市場。不過，台中新興建商品山建設卻成功打破魔咒，憑藉著經營者扎實的建築實力以及過往累積的建築經驗，不僅快速在業界打響名號，今年更獲得殊榮，取得2021國家優良建商營造商認證標章，為公司品牌寫下新的里程碑。

品山建設歷年業績包括「品大勇」、「品美墅」、「森織適」，個個建案都有鮮明的特色，及獨樹一幟的風格，若不仔細觀察，很難發現這些建築物出自於同一間建設公司，這正是品山建設總經理吳彥帥的初衷「不做重複的建築」，在不同基地條件下，形塑出不同設計。

以品山建設的最新個案「森織適」來說，座落在環境清幽的10期重劃區，也是自住客指名的豪宅聚落，在如此具有「菁英」氣息的地段，「森織適」外觀採用黑、灰、白三個色系的石材打造，並用金屬格柵、特殊塗料點綴建築，這樣日式簡約風格以及精工建築品質，也吸引大批購屋族上門賞屋。

品山建設以新興品牌之姿榮獲國家建築金質獎殊榮。圖／業者提供

品山建設作為小型建商，格局卻無限寬廣，不惜成本打造撼動人心的建築，這也呼應了吳彥帥的理想，「房子是身體的擴大，品味和價值觀會引導購屋者選擇適合自己的房子，品山建設會秉持蓋好宅的態度，由客戶認定完美，品山承諾負責。」