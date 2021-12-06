八德正市心 廠辦「三本CEO」公開

國際企業打造通勤移動鍊，八德因交通網絡成熟，臨近桃捷綠線G04站、北捷三鶯延伸線LB14站＆LB13站，以及國道大湳交流道與最新增設大鶯豐德交流道，蛻變成為戰略新核心。

開車只需約10分鐘內，擁有大湳商圈、大潤發、廣豐新天地、桃園車站，坐享成熟市心商圈生活。走路約500公尺達16.6公頃大湳森林公園與重慶公園，鄰近5.6公頃大湳滯洪池，同時享有絕無僅有高綠覆環境。八德集優點於一身，正市心11000坪自辦企業總部園區正位在此核心位置，土地釋出即秒殺。

桃園品牌建商「三本建設」為開創頂級廠辦地標，在最後壓軸黃金角地推出「三本CEO」，打造地上7層、地下1層，坪數85~588坪共41戶新世代廠辦。「三本建設」近來佈局北北桃轉運門戶捷運Ｇ04站及啟動小檜溪百億新案，未來更有桃園車站站前商圈今日飯店都更計畫，品牌強勁跨界力道吸引眾多前瞻產業進駐「三本CEO」。

國際視野、新穎規劃「三本CEO」三面臨路、雙面採光、三進式門廳，大廳挑高6.8米，標準層挑高5米。基礎工程嚴謹施作，鋼筋綁紮採用 SA級鋼筋續接器，樓層活載重1F 1500KG/㎡、2F 1200KG/㎡、標準層 800KG/㎡，全面旗艦升級。廠區重視安全門禁管理，設有彩色CCTV監視系統，出入口設置感應式讀卡設備，地下室停車場出入口結合ETC感應系統，電梯可採樓層管制。「三本CEO」外觀玻璃帷幕營造現代門面，正面替升企業品牌價值，謹41戶誠屬限量，值得親臨鑑賞。三本CEO 企業總部園區，接待會館：桃園市八德區和平路276巷vs.重慶街口，預約專線：03-376-6588，行動網頁：https://c3.8dm.tw/。