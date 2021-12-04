台灣櫻花總經理林有土「阿土伯」 榮獲國家傑出執行長獎

台灣櫻花公司 （9911） 總經理林有土榮獲中華企經會2021年第六屆「國家傑出執行長獎」，今天（4日）於台北圓山大飯店舉行隆重頒獎典禮，由立法院長游錫堃親自頒獎表揚。

總經理林有土除了對評審委員表達謝意外，並特別感謝櫻花集團創辦人張宗璽總裁及董事長張永杰，定調台灣櫻花的經營模式為「永續經營，專業治理」，讓他可以得到充分的授權與支持，進行一系列的策略方針。

人稱「阿土伯」的台灣櫻花總經理林有土於櫻花服務超過40年，23歲就進入產業界服務，從第一線作業員做起，2013年升任台灣櫻花總經理，40多年來見證台灣瓦廚產業發展歷程，不僅是台灣櫻花的元老，也是台灣瓦廚產業的「國寶級人物」，親身參與櫻花品牌的創立與蛻變，業界只要提到「阿土伯」，可說無人不知、無人不曉。

林有土擔任總經理期間，帶領台灣櫻花以多元策略布局，持續創造成長動能，期間營收獲利皆創年度新高展現經營成果，並推動數位轉型導入智能科技，將台灣櫻花由傳統製造業提升至智能服務企業，建立瓦廚產業新標竿。

台灣櫻花成立至今已滿44年，總經理林有土表示，櫻花產品的家庭滲透率達73％，使用櫻花產品或服務的家庭總數超過600萬戶，消費者對居家生活的滿意，是櫻花主要的成長動能來源，同時，並期許櫻花同仁可以持續朝「消費者的深度理解」、「創新技術的運用」、「經營流程的優化」三個面向，持續創造企業穩定成長。

對於台灣櫻花近年績效的卓越表現，總經理林有土感謝台灣櫻花的經營團隊及所有同仁，大家一致的理念與共同的努力，台灣櫻花才能獲此殊榮，他表示，該獎項不僅是給其個人，也是給予櫻花每一位同仁的肯定與榮耀。