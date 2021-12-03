都更危老探討立法篇 立法迫在眉睫

中華都市更新全國總會本年度高峰論壇?都更危老整合論壇?即將於18日（六）舉行，探討都更危老整合制度的建立與商業模式；期望藉由名家各面向的觀點，帶給社會大眾不同的思考，並以前瞻的角度，為都市更新打造兼具宏觀角度與在地文化的新視野，共創美麗家園。

【都更危老整合探討-立法篇】「都市更新整合業管理條例」之立法，迫在眉睫！

社團法人高雄市都市更新學會理事長林資雄表示，早期一般民眾買賣房地產時，都是自己經手買賣的流程，偶爾會有不動產業者出面代為處理，通常被戲稱作「牽猴仔」。當時的牽猴仔賣房子時，會假裝是屋主的親友，為了賺取高額的佣金，會以三角簽約的方式賺取差價，故簽約時常常發生刀劍相向的暴力事件，甚至有牽猴仔被憤怒的屋主找人教訓，卻不幸發生過失致死的案例。

為消弭這種亂象，政府於民國88年2月3日公布施行「不動產經紀業管理條例」，管理條例明文規定必須透過考試取得經紀人的證照，或以上課的方式取得營業員的執照，並依規定成立公司，加入不動產仲介公會，並繳交25萬元的營業保證金，才可以合法的仲介買賣房屋。在管理條例施行後，牽猴仔的社會地位提升為被人尊崇的房仲業。目前可以看到房仲業各大品牌林立，交易秩序井然，房屋買賣的交易安全也大幅提升。而且在合理的報酬吸引下，目前有四萬多位從業人員投入房仲產業，讓房仲產業呈現欣欣向榮的景象。

林資雄認為將都更危老整合人的角色合法化，可消弭亂象。圖／林資雄提供

反觀與房仲業很類似的都更整合業，卻無類似的規範與保障，法律沒有明文規定必須具備什麼資格才可以擔任都更整合人員？都更整合業如果有幸整合成功，必須向誰收費？收取的費用是多少？也無相關的規定，都更整合業因為沒有收入，長時間坐吃山空，因為沒有都更整合業者的投入，故台灣從民國87年11月11日公布施行「都市更新條例」以來，雖然有高額的容積獎勵以及稅賦優惠等誘因，但能夠都更成功的案例卻寥寥可數。

林資雄認為，因為都市更新條例沒有明文規定，有建設公司的開發人員，有專業的整合公司，有不動產從業人員包括不動產仲介人員、地政士、土開人員，有熱心的民意代表、里鄰長、地主，甚至也有黑道、地痞流氓在擔任都更整合人員的新聞報導。任何人想要擔任都更整合人員，不須具備任何條件都可以名正言順的為之。

都更危老推動師陸續開班培訓，為業界廣增人才。圖／林資雄提供

林資雄建議，應該學習台北市、新北市建立都更推動師制度之機制，並參考「不動產經紀業管理條例」之立法，訂立「都市更新整合業管理條例」專法，以管理並保障都更整合業者。至於立法的方向，他建議如下：

一、 參考管理條例中不動產經紀人的規定，必須透過國家考試才能取得「都更整合經紀人」證照。

二、 參考管理條例中營業員的規定，只需受過一定時數的教育訓練，即可取得「都更推動師」執照。

三、 都更整合經紀人或都更推動師每四年要受訓一定時數，才可以申請換照。

四、 參考管理條例中不動產說明書的規定，都更整合經紀人或都更推動師必須以「都更重建說明書」，向地主說明更新重建前後的差異，以及其權益保障。

五、 都市更新整合業之申請，採許可制，必須符合一定的規定，並加入公會才可以營業。

六、 都市更新整合業者的成員，除了有都更整合經紀人、都更推動師，還必須有二位以上之專業技師。所謂的專業技師包含建築師、都市計劃技師、律師、估價師、結構技師、不動產經紀人及地政士。

七、 都市更新條例必須配合修法，明列6%的整合費。但如果地主人數多，或者整合的面積大，還可以隨之調高，並將整合費置於共同負擔中的第一順位，以彰顯其重要性。

八、 都市更新建築容積獎勵辦法也必須配合修法，增列整合的獎勵值。以使實施者、都市更新會以及地主們，都樂於與合法的都市更新整合業者配合。

都更、危老改建之路遙遙，需要立法與眾人努力。圖／林資雄提供

今年10月14日凌晨大火，造成高雄鹽埕區城中城46人死亡的重大悲劇，因為目前台灣有將近500萬戶超過30年的老舊房屋，等著都市更新整合業者去協助他們，因此都市更新整合業之立法迫在眉睫，企盼政府機關參考，儘速完成「都市更新整合業管理條例」之立法。