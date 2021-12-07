站前商業區招商利多 亞昕喜徠登開案創話題

今年7月中，全台旅運量排名第4、每年有1000萬的旅客進出的「青埔A18高鐵站」站前商業區第一排最後一塊32,424坪土地，以70年地上權規劃，啟動招商，最大能蓋出10.2萬坪樓地板面積，可做Outlet、百貨影城、飯店、商辦、休閒娛樂等功能等複合開發，預計最快12月就有好消息傳出。搭上這波超級招商案利多，青埔高鐵首排最後一塊住宅案基地「亞昕喜徠登」，10/29也在市場矚目下正式開盤，同樣也以「國際酒店公寓住宅」＋「昕境文創廣場」的「複合式開發」創造話題。據悉，自8月中進場籌備醞釀迄10月底，電話預約賞屋累積逾2100組，開案前確認的回頭客達七成，料將衝出亮眼開盤成績。該案規劃2-4房，以自住和長期置產需求為主的區域客偏好2-3房，4房則吸引在地換屋客，以及想用20分鐘通勤距離，選擇住得更大更好更優質生活的雙北客群。

負責代銷的海悅廣告專案經理紀人華表示，亞新集團青埔新案「亞昕喜徠登」，擁有高鐵站首排絕版基地的條件，下樓就是昕境文創廣場的複合開發所創造的新生活型態，同時也是4百公頃的青埔地區內，唯一100%導入林口亞昕福朋喜來登物管系統，打造「真˙國際酒店公寓」的獨特產品。

綜合上述3大特點，軌道經濟中心、商場優越機能與頂級酒店服務，自用保值、置產增值，讓「亞昕喜徠登」在選擇眾多的青埔A18內，成為購屋民眾「願意放在最愛名單內，就等亞昕壓軸開盤。」

從市場行情與和高鐵站距離的地段力來評比，在今年第三季，「非高鐵首排案」高鐵第二環建案，推出的新案已來到每坪45-46萬元，同為海悅銷售在青埔其他個案也賣出46-48萬元行情，可視為對更近高鐵又是第一排、且是高鐵站前商業區最後一塊基地的「亞昕喜徠登」，在價值與價格上強力支撐。市場預估，未來一年青埔站前不會有新推案，同時，非站前首排的推案價，也將開始向站前看齊。

「亞昕喜徠登」，基地面積預計約1,858坪，距高鐵步行距離僅250米，為近3萬坪站前中央商務區首席，並以150米的基地面寬，正對逾 7千坪的巨幅綠帶，聘請國際設計大獎團隊的元宏聯合建築師事務所－創意總監柯宏宗及人本美學建築實踐家－楊振植建築師規劃雋永名宅，並導入林口亞昕福朋喜來登星級酒店管理團隊的物業服務經驗，完美打造頂級公設、國際級酒店服務規格，徹底突破青埔居住尺度。

建案官網：https://reurl.cc/WXKrM7