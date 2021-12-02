2021首場斜槓沙龍就在長群享享

新媒體時代崛起，從「眼球經濟」延伸「聲音經濟」，只要有拿手內容和個人觀點，人人都可以跳脫固定的個人背景，挑戰斜槓跨界，讓世界聽到自己的聲音，而意見領袖(KOL)的立場與聲量更成為群眾焦點，領導趨勢風向。

擁有兩百萬訂閱數的「阿滴英文」豐富內容與知識青年形象深植人心，阿滴除了經營YouTuber頻道外也是一位成功的創業家，在螢光幕前發光發熱的他，最大的期望仍是能透過公眾影響力，傳達美好生活、進而改變世界。這與傳統地產業中最創新求變的「長群建設」不謀而合，這也讓阿滴首肯代言地產，兩兩合作推廣位於新北市土城區的新形態工作室「長群享享CITY」，期許能讓新世代斜槓族都找到夢幻的生活型態與工作空間，享受與眾不同的全適人生。

「長群享享CITY」強調工作、斜槓、樂活完美平衡，攜手「潤泰精工」雙強共同打造，以核心地段內難得的百米棟距視野、千坪綠苑景觀、創新共享公設等多樣優勢吸引新創科技人、青年企業主搶購，買氣持續熱銷外，樂於分享的客層特質也在社區形成一座微型斜槓聚落。「長群建築」希望透過這股共享的精神，傳達更真實美好的生活理念。

一反傳統地產代言型態，「長群享享CITY」日前特別邀請「阿滴英文」聯合新媒體人「地產秘密客」舉辦「長群享享CITY Talk跨界座談沙龍」，以線下對談、線上直播方式，暢談阿滴對於斜槓跨界的看法、生活工作之間的完美配比，現場的思維激盪和火花讓人收穫滿滿，主持人「地產秘密客」和線上線下閱聽者都更加認同「長群享享CITY」與眾不同的產品特色與斜槓精神，詢問熱度再次升高。