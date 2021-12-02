產業激出購屋需求 皇翔土城暫緩區新案夯

新北市政府列為「閃耀五星」計劃之一的土城暫緩重劃區，近年在周邊科學園區產業快速轉型下，薪資所得與消費水平順勢高漲，加上集結交通、生活採買與完善醫療系統，成為近年建商兵家必爭、插旗搶進的火紅熱區。

土城暫緩重劃區本身擁有優勢地理條件，鄰近遠東、頂埔兩大科技園區，其中遠東通訊園區進駐全球知名企業GOOGLE、亞馬遜，頂埔科技園區最知名的企業包括近期力拼開發電動車款的科技大廠鴻海、全球前五大手機廠供應鏈正崴、蘋果PCB供應鏈燿華、台灣LED封裝龍頭億光，以及正在興建中的中華工程AI智慧園區等，且一橋抵大同科技園區，未來萬大線一線抵中和軟體園區，國道3號北接內湖科學園區、南港軟體園區，南到新竹科學園區，形成台灣新矽谷黃金科技廊道核心，在大量磁吸科技人口進駐效應下，帶動的是龐大的居住需求，進而推升該區房價的增值潛力。

匯聚全方位機能，除了現有板南線外，緊接有三鶯線預計2023年通車，未來捷運萬大線也會行經，加上國道3號增設北土城交流道的興建工程，目前已確認設置在金城路二段61巷對面，最快2027年可完工，對居住在暫緩重劃區的開車族來說，可說是一大利多。大量居住人口帶動商業與錢潮，土城暫緩重劃區現有土城金城路生活圈的便利機能，包括日月光廣場、秀泰影城、家樂福等大型商家進駐，且鄰近清水、海山、裕民、學府、中央商圈，擁有繁華便利的生活機能，同時享有重劃區街廓整齊、舒適開闊的居住氛圍。

土城暫緩重劃區近年隨政府建設與民間投資利多逐步到位，生活機能大幅躍升，左圖為區內秀泰影城，右圖為土城醫院。圖／業者提供

國內30年老字號品牌建商皇翔建設(股票代碼：2545)看好土城暫緩重劃區房市發展潛力，近期積極佈局搶進推案，預售新案「芊翠」規劃獨棟地上13層、地下4層建築，72戶住宅、4戶店面，規劃27坪2房、35坪3房，訴求戶數單純、客層的素質統一，擁有三大標章「鑽石級綠建築、黃金級智慧建築、耐震標章」，高質感規劃吸引區域小家庭、換房族與科技新貴的目光。