高雄土地市場正夯 高鐵左營站精華土地公開標售

普華國際不動產公司公開標售之高雄市左營高鐵特區精華土地。圖／普華國際不動產提供
普華國際不動產公司公開標售之高雄市左營高鐵特區精華土地。圖／普華國際不動產提供

在半導體相關企業在產業聚集效應下，促使高雄整體的科技走廊成形，加上橋頭科學園區與仁武產業園區及高鐵站周邊沿線快速開發，促使高雄整體發展呈向北延伸趨勢；普華國際不動產此次受業主委託，進行「高雄左營高鐵特區精華土地公開標售案」。

　「高雄左營高鐵特區精華土地公開標售案」位於左營高鐵特區之三面臨路的角地，基地面積約1,070坪，使用分區為第五種商業區，法定容積率達840％，基地面臨40米博愛四路，並完整正對千坪公園，可規劃開發具永久棟距、採光通風良好且景觀優美之建案；交通方面除步行七分鐘即可到達南台灣唯一高鐵台鐵捷運「三鐵共構左營站」外，近鄰台1線、台17線以及國道10號等區域交通要道，國道10號向東即可銜接國道1號，串連台灣西部各都會區，聯外交通條件十分優異　。

普華國際不動產總經理田揚名表示，看好高雄未來的發展趨勢及住房需求，近年國際品牌酒店紛紛積極加入高雄的飯店市場，先是2016年底開幕的英迪格酒店、2020年開幕的萬豪酒店、洲際酒店於2021年底新加入高雄的飯店市場，未來預計還有日航酒店以及承億文旅會陸續加入；老字號國賓飯店也於11月宣布與大陸建設及厚生公司攜手打造嶄新的國賓飯店。一波波的飯店開幕潮，不難看出業者相當看好產業群聚所帶來的周邊需求，也提升高雄在國際上的觀光發展及能見度。

此次標售預計於12月29日開標，投資人可把握進場插旗高雄絕佳精華地段土地。相關公開標售訊息，詳見https://www.pwc.tw/real-estate，或洽普華國際不動產公司專線：0965-575-678。

普華國際不動產公司公開標售之高雄市左營高鐵特區精華土地鳥瞰圖。圖／普華國際不動產提供
文 謝奇璋

工商時報