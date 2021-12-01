高雄土地市場正夯 高鐵左營站精華土地公開標售

在半導體相關企業在產業聚集效應下，促使高雄整體的科技走廊成形，加上橋頭科學園區與仁武產業園區及高鐵站周邊沿線快速開發，促使高雄整體發展呈向北延伸趨勢；普華國際不動產此次受業主委託，進行「高雄左營高鐵特區精華土地公開標售案」。

「高雄左營高鐵特區精華土地公開標售案」位於左營高鐵特區之三面臨路的角地，基地面積約1,070坪，使用分區為第五種商業區，法定容積率達840％，基地面臨40米博愛四路，並完整正對千坪公園，可規劃開發具永久棟距、採光通風良好且景觀優美之建案；交通方面除步行七分鐘即可到達南台灣唯一高鐵台鐵捷運「三鐵共構左營站」外，近鄰台1線、台17線以及國道10號等區域交通要道，國道10號向東即可銜接國道1號，串連台灣西部各都會區，聯外交通條件十分優異 。

普華國際不動產總經理田揚名表示，看好高雄未來的發展趨勢及住房需求，近年國際品牌酒店紛紛積極加入高雄的飯店市場，先是2016年底開幕的英迪格酒店、2020年開幕的萬豪酒店、洲際酒店於2021年底新加入高雄的飯店市場，未來預計還有日航酒店以及承億文旅會陸續加入；老字號國賓飯店也於11月宣布與大陸建設及厚生公司攜手打造嶄新的國賓飯店。一波波的飯店開幕潮，不難看出業者相當看好產業群聚所帶來的周邊需求，也提升高雄在國際上的觀光發展及能見度。

此次標售預計於12月29日開標，投資人可把握進場插旗高雄絕佳精華地段土地。相關公開標售訊息，詳見https://www.pwc.tw/real-estate，或洽普華國際不動產公司專線：0965-575-678。