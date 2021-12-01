總太地產發展「社區頭家」平台3年有成

社區「共好」為住戶拓事業藍海

因應社會人口結構改變，家戶人口比約2.7，小家庭當道，大樓型住宅成為推案主流，建商除了在建築外觀、產品公設及內部格局規劃上不斷求新求變，成案後的社區經營也成為建商的號召力，其中總太地產(3056)以社區共好為主軸，除了凝聚社區住戶的向心力與認同，也成功地為住戶提供創新事業的契機。

深耕廍子的總太地產一直以「共學、共享、共好」作為自家社區經營的核心價值，藉著以在廍子擁有10個社區、共計超過6,000戶的底蘊，以「心美學聚落」為主軸從住戶間直接挖掘人才，透過業餘的「斜槓」延伸到「自主創業」，鼓勵住戶分享、提升自己的工作技能及業外興趣，共享資源形成「社區頭家」平台，讓住戶的社區參與從被動到主動，使社區內部形成自給自足的微型經濟體，獲得許多年輕住戶青睞。

總太地產一直以「共學、共享、共好」作為自家社區經營的核心價值，在北屯區擁有10個社區、共計超過6,000戶總太家族 。 圖／總太地產提供

讓住戶成為頭家，總太從2019年起開始舉辦「共好市集」，並聯合社區住戶將「創業成功名人講座」、「社區藝能學苑」等培力課程帶入社區，形成共好共榮的良性循環、帶動社區持續增值，今年12月25、26號第三屆「總太地產聖誕嘉年華共好市集」也已開始籌備招商。

請點 「總太地產聖誕嘉年華共好市集FB」

不僅在社區內部，總太還進行接待中心大改造，除了讓賞屋客能在舒適的環境下參觀，在空間內還特別設置「總太社區頭家專區」，搭配「總太地產社區APP- 社區頭家專區」線上線下整合，給予社區人才展示自己產品與服務的場域，鼓勵住戶展開斜槓人生。

住戶「阿勇」就是一個斜槓創業的成功範例，原本是電腦工程師的阿勇，在繁忙的工作中，為了給太太健康、安心的甜點，開始將甜點烘焙從興趣轉成專業烘焙、銷售鳳梨酥的事業。被總太雍河「總是愛太太」這個口號吸引而來的阿勇，在購屋後參加總太共好市集，不僅迅速拓展社區人脈，也推薦親朋好友成為自己的鄰居，阿勇說：「我永遠記得第一次參加共好市集，那天是7月21日，剛好是我的生日」。

阿勇手作鳳梨酥 。 圖／總太地產提供

總太的另一位頭家住戶，經營「羊橙堡手作羊毛氈」的蔡小姐表示，透過總太的市集及課程，更有效地將自己喜愛的手作技能分享給鄰居，也因此結識了更多朋友和客戶，藉由創作羊毛氈紓解在生活中的壓力，也看到大家分享作品，內心充滿感動。

蔡小姐認為在「總太共好市集」中，有別於一般商業活動，而是所有人都充滿熱情、在和諧融洽的氛圍中，達到「共好」，在社區生活中體現「新美學生活聚落」的理想。