大巨蛋要熟了！建商金控佈局雙蛋黃特區

受總投資額逾300億的「松菸大巨蛋」有望在明年完工啟用的議題激勵，近年大小巨蛋雙蛋的這塊區域，爆發出最強的壽險金控、商場百貨、高端住宅的投資磁吸力。在此同時，主計總處26日雙雙大幅上修今、明兩年消費者物價指數（CPI），今年第二季到明年第一季都破2%通膨警戒線！麥當勞、珍奶和好市多牛肉全部有感上漲，當民生消費變成吃錢怪獸，有錢的高資產族則開始競逐北市俱備國際地段價值、國際品牌酒店加持的複合式開發飯店住宅產品，布局房價增值凌駕物價漲幅的「抗通膨資產」優勢。

近年屢邀國際團隊合作、打造話題大案、獨領市場風騷的大陸建設，也在與法國建築團隊推出轟動市場的「琢豐」後，再次將「酒店 + 精品宅」產品進化，並聘請義大利建築設計團隊操刀，推出與凱悅尚萃酒店複合開發的精品住宅「鐫萃」。

「鐫萃」 訴求台北唯一、大小巨蛋雙蛋黃生活圈內首宗的飯店複合住宅產品，以45、55、65坪規劃，成功切進中大坪數案群聚的雙巨蛋生活圈，開案即創銷售佳績。市場也預期由馥敦飯店南京館改建的「鐫萃」，將是大陸建設「琢白」、台中七期頂級住宅「宝格」「丽格」之後，再造獨樹一格之作。

「鐫萃」位處大小巨蛋腹地，未來將享有大巨蛋園區包含多功能體育活動、商辦、文化、星級旅館、百貨影城等新大型複合式商業機能亮點，與京華城4棟18層的超豪辦改建計畫對地段價值加持的爆發力。地產業者指出，大巨蛋將是連接松山與信義計畫區的最後一塊拼圖，不僅凱悅酒店集團（Hyatt）在此設點亞洲第六家、台灣首間的國際飯店潮牌「Hyatt Centric凱悅尚萃」，也是這波資金聚焦的國際級地段。

大巨蛋園區整體外觀已具雛形，結合體育場館 商辦、文化、星級旅館、百貨影城等功能，將與小巨蛋商圈無縫連結，在雙蛋特區腹地內近年金控壽險與建商積極布局，密集推動多個洞見觀瞻的住宅與商辦開發案。圖／業者提供

凱悅尚萃屬都會型高端精品酒店，瞄準日本銀座、香港維多利亞港、印度矽谷班加羅爾等城市高級地段設點，也與同案住宅棟「鐫萃」共享南京東路和光復北路雙軸心，迅速串聯松菸、大巨蛋、國父紀念館、微風商圈、松山機場等北市要塞。

此外，大陸建設廖淳森總經理指出「讓住戶直接享有飯店俱樂部會員資格，才是國際酒店公寓的精髓。」因此，未來「鐫萃」每戶有兩位名額可享20年凱悅尚萃酒店會員資格，讓住戶享有真正國際級酒店的服務。