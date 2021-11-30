建商搶地大戰未歇 七期穩居豪宅不敗之地

「台中是台灣最宜居城市！」曾獲美國ＣＮＮ官網特別撰文報導，近期，一篇由微博博主發表的「台灣買房怎麼選？」文章，同樣提及台中的優勢，更指名台中「西屯區及北屯區」最適合置產，再次推升台中城市知名度。

事實上，台中7期房市一直位居領先與指標地位，不只建設與大師作品不斷搶進，名人買房、名店擴點皆首選七期重劃區，包括藝人胡瓜、白冰冰、王月等都在七期握有房產，日系品牌如蔦屋書店、一蘭拉麵、台灣之光「吳寶春麥方店」也都選七期展店，足見七期影響力。

七期發展距今已超過20年，又有產官同步加碼，即將助攻區域再紅10年，粗估就有20項重要建設即將陸續到位，也因地段超群，包括北台灣上市建商與大型建商如興富發、皇翔、大陸、遠雄、中悅、國泰等，均看好七期的發展潛力大手筆購地卡位，台中在地、重量級豪宅建商如聯聚、寶輝、豐邑等，亦持續在七期獵地備糧，建商搶地購地一波接一波，戰火未歇。

值得注意的是，疫情後台中房市火熱，圍繞七期周邊的新興重劃區崛起，區域房價定錨價格極高，但，這些區域興起並非減弱七期保值力度，反而為七期再留補漲空間，市場分析，七期之所以能穩坐房市領頭羊地位，在於重大建設多元且豐富，目前區內大型百貨、商辦、國際飯店林立，加上臺中國家歌劇院、秋紅谷廣場、國民運動中心等重大建設陸續完工，未來的捷運十字軸線動工利多等，都將助攻七期成為台中發展的永恆引擎。 房貸利率持續低檔、熱錢充斥全球市場，不少滿手現金的企業主仍在尋覓最穩定、保值的置產標地，七期仍是高資產族群的最愛，加上一場疫情讓民眾健康意識更抬頭，渴望擁有絕版景觀、讓身心得以全方位舒壓，景觀豪宅更添收藏價值。

最懂台中七期的興富發集團，歷年來已陸續買進台中超過30塊土地，開發住宅大樓、高檔豪墅、高檔商辦等產品，近5年光是公告於台中購地就超過2.5萬坪，「獵地」總金額破350億元，其中，集團重押七期豪宅特區，非蛋黃區不買，是新一代的「七期地王」。

市場分析，興富發大量購入台中七期土地，除了地段最優越外，不論是規劃豪宅、小坪數住宅都適合，就連辦公室都很搶手，「台中人還是最想住在七期！」土地貴、營建成本缺工缺料情形未見趨緩，讓市場上成屋產品深受青睞，相較新興重劃區周邊生活機能匱乏，預售新屋房屋品質與交期變動因素大，立足精華區景觀豪宅，在這波房市多頭中「惦惦賣」，過往被建商惜售的產品重登市場，高資產族群極為關注。

如興富發集團推出的「國家1號院」，正七期重劃區內角地，地點超優越，高規格豪宅打造，豐富公設滿足住戶各種需求；「恆詠」正迎秋紅谷景觀，戶戶三面採光、前後陽台，單價還是秋紅谷富人區裡最親民；「臺中帝寶」則是潤隆建設攜手日商華大城、P&T GROUP跨國強強聯手，35層崗石精雕建築、新古典風格，目前也有VVIP精裝修壓軸大戶釋出。