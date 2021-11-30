賣厝阿明走出社團 開設線上驗屋課程

現在人買房三件事1.總價款、2.自備款、3.貸款利率，很多人以為解決完上述三件事，就能安心入住自已喜歡的房子，腦海中就開始充滿著對未來新家的期待！但臉書買房社團買房知識家（A你的Q）賣厝阿明表示，從2021上半年開始，買房知識家社團幾乎2-3天就有人來尋問關於交屋、驗屋、瑕疵、修繕、裝修等問題。賣厝阿明發現自己再多時間也回應不完網友，買房交屋入住後與事實不符的心痛經驗，所以想透過這堂課來強化即將要入住新房最後關卡「交屋、驗屋」的觀念，是要自行驗屋或是請專業人士來驗屋呢？在這最後關鍵關卡懂得如何維護好自已的權益。

賣厝阿明與驗屋經驗豐富專業人士合作舉辦了課程，但因為疫情關係延後11/20(六)改線上開課，阿明透過驗屋老手-李正男的實務經驗深入淺出的解說每一個流程，協助購屋依照清單去檢試每個項細小心的維護好自己權利，了解DIY驗屋的美腳重點，也安排葉美君講師分享預售屋交屋流程環節及點交的書類注意事項，讓您能輕鬆檢試自已買的預售屋與當時銷售時合約、廣告是否符合。讓交屋後的產權清楚更安心，還加碼解說房地合一2.0修法的重點，擴大房地課程範圍也將預售屋納入的部份做說明。最後壓軸部份，由樂活輕裝修陳竑銘建築師，教大家辨識不同裝修風格及裝潢知識，透過風格測驗系統，讓自已透過系統找到自已的喜好，而不會因為自已不明確情況下，與設計師溝通時花費多的時間還可能多花冤枉錢。這最系統是樂活輕裝修和淡江大學商研院合作，優化使用者的體驗與效能，讓你能更精準找到自己的偏好，而且網站還提供價格參考，讓消費者和設計師的討論更有效率。一般民眾也可以上網自行檢測，了解自己對於居住風格的喜好。

線上講座結束後，報名學員回饋都非常正面，透過三位專家不藏私將交屋、驗屋、裝修技巧傳授給每一位學員都滿滿的收穫。讓即將買房與準備交屋的屋主有更多正確觀念處理最後關卡，除了驗屋裝修不用在道聽塗說外，也知道驗屋不一定要花大錢，課程中學會後還有能力幫助更多準備交屋的小白，靠簡單的工具自己也可以進行驗收，裝修只要清楚了解自己的喜好，簽約合約仔細看，也能用最少的經費，維護好自已的交屋品質，讓您安心入住。

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